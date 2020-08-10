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Выбрать из тысячи: самые модные сумки 2020-2021

Сегодня, 18:03

Узнайте, какие модели сумок актуальны в текущем сезоне

Тема сумок всегда остается открытой, так как ежегодно бренды предлагают нам все новые модели, которые ну очень хочется иметь в своем арсенале. В этом материале Сегодня.Lifestyle рассказывает о самых трендовых сумках 2020-2021, чтобы вам было проще создать свой первоклассный образ.

Базовая сумка может дополнить look или стать его изюминкой. Каждая сама решает, сколько сумочек покупать, но они точно должны быть актуальными. Сейчас на пике популярности среди модниц по всему миру сумочки из 00-х.

Модели типа double saddle bag – это давно забытое старое, что обрело новый смысл. В 2020 году маленькая сумочка с одним ремешком получила множество интерпретаций.

Модные сумки 2020-2021
Фото: Pinterest

Она отлично сочетается c casual, спортивным и романтичным аутфитом, как у Маши Ефросининой. Ее универсальность в том, что она подходит к спортивной обуви и более женственной.

Модные сумки 2020-2021
Фото: Pinterest

Крошечная сумка с ручкой смотрится очень модно, однако по функциональности значительно уступает моделям побольше. При этом мини-сумочка идеально дополнит лаконичный и вечерний образы.

Модные сумки 2020-2021
Фото: Pinterest

Сумка-мешок с витой цепью вместо ремешка появилась не только у Даши Квитковой, но и у других знаменитостей. Это абсолютный лидер года, по нашему скромному мнению.

Модные сумки 2020-2021
Фото: Pinterest

Такая сумка может быть стеганной, винтажной, без ремешка. Фаворитами считаются темно-бордовый, синий, лимонный, коричнево-бежевые оттенки, а также черный и белый.

Модные сумки 2020-2021
Фото: Pinterest

Поясная сумка не сдает своих позиций уже который год. Лучше всего выбирать модель элегантную, хотя и спортивные варианты все еще приветствуются.

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При этом сумочка из кожзама или тканевая хорошо смотрится с нарядами в классическом стиле, с платьями, брючными костюмами и нашими любимыми велосипедками.

Модные сумки 2020-2021
Фото: Pinterest

Еще одна трендовая модель – сумка-шоппер. Простая и вместительная, она одинаково хорошо дополняет ежедневный аутфит, офисный и летний образ. Форма сумки шоппера в 2020 году может быть прямоугольной или трапециевидной, квадратной и плоской.

Модные сумки 2020-2021
Фото: Pinterest

Добавим, что базовая сумка должна легко сочетаться с основной частью вашего гардероба. Поэтому ее цвет может быть любым. А вот акцентной сумку делают множество деталей, декор и яркий принт, что также лишит ее функциональности.

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