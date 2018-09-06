Выглядит потрясающе: 70-летняя мама Илона Маска пришла на церемонию GQ

Мама изобретателя Илона Маска – Мэй пришла на церемонию GQ в элегантном платье

Мэй Маск. Фото: Getty

Церемонию вручения ежегодной премии GQ Men of the Year, куда голливудская звезда Кейт Бекинсэйл пришла в очень откровенном платье, больше напоминающем купальник со шлейфом, посетила Мэй Маск – 70-летняя модель, диетолог и мать изобретателя и основателя компании Tesla Motors Илона Маска.

По такому случаю Мэй надела элегантное платье, которое подчеркнуло ее идеальную фигуру. И, глядя на эту женщину, можно смело сказать, что возраст – это всего лишь условности, а выглядеть сногсшибательно можно даже в 70 лет.

Мэй Маск Фото: Getty

Напомним, ранее премьеру фильма со своим участием на 75-м Венецианском кинофестивале посетила голливудская звезда Натали Портман. По такому случаю актриса выбрала элегантное золотое платье от бренда Gucci с глубоким декольте. Под него Натали подобрала клатч в тон и крупные серьги.

А модель Ирина Шейк пришла поддержать своего возлюбленного Бредли Купера, чей, представленный на кинофестивале фильм, стал для актера режиссерским дебютом. Для красной дорожки Ирина выбрала длинное платье золотого цвета от Версаче.