Выглядят отлично: новый выход Гвинет Пэлтроу и Деми Мур в Нью-Йорке

Гвинет Пэлтроу и Деми Мур восхитили трендовыми образами

Гвинет Пэлтроу Фото: instagram.com/gwynethpaltrow

Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу, от которой 72-летний мужчина требует 3,1 миллиона долларов за нанесение телесных повреждений, собрала близких подруг из мира шоу-бизнаса на саммите в Нью-Йорке.

Лайфстайл-компания Goop, которая принадлежит Гвинет, в очередной раз устроила мероприятие с мастер-классами, спортивными тренировками, обсуждениями актуальных тем за круглыми столами и вечеринкой, на фуршете которой подавали исключительно полезные закуски.

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На вечеринку приехала и актриса Деми Мур, которая была одета в схожем с Гвинет стиле. Сама Пэлтроу предпочла нежно-розовую юбку средней длины в сочетании с блузкой темно-синего цвета с пышными рукавами, дополнив образ одним из трендов этого года – белой обувью.

Гвинет Пэлтроу с друзьями из шоу-бизнеса Фото: instagram.com/gwynethpaltrow

Деми Мур тоже выбрала юбку средней длины, отдав предпочтение плиссе цвета электрик. К ней голливудская знаменитость выбрала объемный свитер молочного оттенка и черную обувь. Аутфиты звезд получились простыми, но стильными.

Гвинет Пэлтроу и Деми Мур в Нью-Йорке Фото: instagram.com/gwynethpaltrow

Напомним, Гвинет Пэлтроу показала редкое фото с 14-летней дочерью Эппл. Ранее Гвинет Пэлтроу похвасталась фигурой в белом бикини.

К слову, Гвинет Пэлтроу вышла замуж. Детали узнайте в нашем сюжете:

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