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Выпускной 2019: идеи костюмов для настоящего джентльмена

Модные тенденции праздничного костюма

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:08
Брючные костюмы для парней на школьный бал
Брючные костюмы для парней на школьный бал
Фото: Pixabay

Ученики совсем скоро окончательно распрощаются со школьной жизнью и отметят свое первое и важное событие во взрослой жизни – выпускной вечер. Не только девочки желают выглядеть роскошно в вечернем платье, но и парни беспокоятся о своем внешнем виде на школьном балу.

Также смотрите в нашем сюжете, как удачно одеться на выпускной: 

Сегодня.Lifestyle помогут в выборе стильного костюма для мальчика на выпускной 2019. 

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Выбираем фасон костюма

Если вы думаете, что мода на мужские костюмы неизменна и актуальными всегда остаются одни и те же модели, вы глубоко заблуждаетесь! Например, в 2019 году особой популярности обрели костюмы-тройки – пиджак, брюки и жилетка. Это не только стильно выглядит, но и удобно. Во время зажигательных танцев можно снять пиджак и все равно не потерять целостности образа. 

Правда, классикой всегда остаются костюмы-двойки, которые состоят из пиджака и брюк. Длина брюк – важнейший элемент образа. Классический их вариант должен доходить до середины каблука, в современных же моделях брюки доходят до щиколоток.

Самые актуальные цвета 2019 года

Цвет имеет значение. Еще лет 10 назад на пике популярности был синий оттенок. Теперь же лучше присмотреться к более натуральным цветам – серому, коричневому (мокко оттенок), хаки или болотному. Белый костюм трансформировался в моветон. Однако, если остановить свой выбор на ткани из натуральных волокон – льне или хлопке, то белый или молочный цвета будут смотреться весьма стильно. 

Выбор рубашки и аксессуаров: бабочка, галстук, подтяжки и обувь

Почему бы не украсить свой праздничный образ необычным аксессуаром? Например, галстук или бабочка придадут костюму еще большей официальности и импозантности, а вот подтяжки, наоборот, – разрядят обстановку и скроют излишнюю помпезность. Смотря какой стиль вам нравится – классика или casual.

Аксессуары на выпускной для парней
Аксессуары на выпускной для парней
Фото: Pinterest

Обувь – ключевой момент в создании образа на выпускной. Гармонично смотрятся кожаные туфли с ремнем в один тон, также можно подобрать автономную пару туфлей, которая будет самым ярким пятном наряда. Тут уже на ваш выбор: лоферы, броги, оксфорды, классические туфли с узким носиком, дерби или даже монки. В этом сезоне актуальна любая обувь, даже кроссовки. 

Мужские мокасины на выпускной 2019
Фото: Pinterest
Оксфорды мужские: что обуть на выпускной 2019
Фото: Pinterest
Кожаные монки
Фото: Pinterest
Коричнево-синее броги
Фото: Pinterest
Синие броги для парней
Фото: Pinterest
Мужские дерби из черной кожи
Фото: Pinterest
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Подборка готовых образов для парня на выпускной 

В нашей подборке мы собрали готовые образы для парней на выпускной вечер 2019. Благодаря интернету и доступности в магазинах предложенные look с легкостью можно повторить самостоятельно и не ломать голову над нелегким выбором. 

Монохромный костюм-тройка цвета мокко
Фото: Pinterest
Костюм для парня на выпускной 2019
Фото: Pinterest
Стильный костюм с белой футболкой и оксфордами
Фото: Pinterest
Мужской костюм из льна серого оттенка
Фото: Pinterest
Стильный костюм на выпускной в белую полоску
Фото: Pinterest
Костюм-тройка цвета баклажан с галстуком в тон
Фото: Pinterest
Свободный костюм из льна со шляпой
Фото: Pinterest
Классический брючный костюм с коричневой обувью и ремнем в тон
Фото: Pinterest
Casual-костюм с голубой рубашкой и укороченными брюками
Фото: Pinterest
Какой костюм выбрать на выпускной: идеи с фото
Фото: Pinterest
Серый костюм с двубортным пиджаком и брюками-бананами
Фото: Pinterest
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А если вы еще не определились с нарядом на выпускной вечер, Сегодня.Lifestyle сделали подборку актуальных и стильных брючных костюмов для девушек на выпускной 2019 года.

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