Выпускной 2019: идеи костюмов для настоящего джентльмена

Модные тенденции праздничного костюма

Брючные костюмы для парней на школьный бал Фото: Pixabay

Ученики совсем скоро окончательно распрощаются со школьной жизнью и отметят свое первое и важное событие во взрослой жизни – выпускной вечер. Не только девочки желают выглядеть роскошно в вечернем платье, но и парни беспокоятся о своем внешнем виде на школьном балу.

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Сегодня.Lifestyle помогут в выборе стильного костюма для мальчика на выпускной 2019.

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Выбираем фасон костюма

Если вы думаете, что мода на мужские костюмы неизменна и актуальными всегда остаются одни и те же модели, вы глубоко заблуждаетесь! Например, в 2019 году особой популярности обрели костюмы-тройки – пиджак, брюки и жилетка. Это не только стильно выглядит, но и удобно. Во время зажигательных танцев можно снять пиджак и все равно не потерять целостности образа.

Правда, классикой всегда остаются костюмы-двойки, которые состоят из пиджака и брюк. Длина брюк – важнейший элемент образа. Классический их вариант должен доходить до середины каблука, в современных же моделях брюки доходят до щиколоток.

Самые актуальные цвета 2019 года

Цвет имеет значение. Еще лет 10 назад на пике популярности был синий оттенок. Теперь же лучше присмотреться к более натуральным цветам – серому, коричневому (мокко оттенок), хаки или болотному. Белый костюм трансформировался в моветон. Однако, если остановить свой выбор на ткани из натуральных волокон – льне или хлопке, то белый или молочный цвета будут смотреться весьма стильно.

Выбор рубашки и аксессуаров: бабочка, галстук, подтяжки и обувь

Почему бы не украсить свой праздничный образ необычным аксессуаром? Например, галстук или бабочка придадут костюму еще большей официальности и импозантности, а вот подтяжки, наоборот, – разрядят обстановку и скроют излишнюю помпезность. Смотря какой стиль вам нравится – классика или casual.

Аксессуары на выпускной для парней Фото: Pinterest

Обувь – ключевой момент в создании образа на выпускной. Гармонично смотрятся кожаные туфли с ремнем в один тон, также можно подобрать автономную пару туфлей, которая будет самым ярким пятном наряда. Тут уже на ваш выбор: лоферы, броги, оксфорды, классические туфли с узким носиком, дерби или даже монки. В этом сезоне актуальна любая обувь, даже кроссовки.

Мужские мокасины на выпускной 2019 Фото: Pinterest Оксфорды мужские: что обуть на выпускной 2019 Фото: Pinterest Кожаные монки Фото: Pinterest Коричнево-синее броги Фото: Pinterest Синие броги для парней Фото: Pinterest Мужские дерби из черной кожи Фото: Pinterest 1/6

Подборка готовых образов для парня на выпускной

В нашей подборке мы собрали готовые образы для парней на выпускной вечер 2019. Благодаря интернету и доступности в магазинах предложенные look с легкостью можно повторить самостоятельно и не ломать голову над нелегким выбором.

Монохромный костюм-тройка цвета мокко Фото: Pinterest Костюм для парня на выпускной 2019 Фото: Pinterest Стильный костюм с белой футболкой и оксфордами Фото: Pinterest Мужской костюм из льна серого оттенка Фото: Pinterest Стильный костюм на выпускной в белую полоску Фото: Pinterest Костюм-тройка цвета баклажан с галстуком в тон Фото: Pinterest Свободный костюм из льна со шляпой Фото: Pinterest Классический брючный костюм с коричневой обувью и ремнем в тон Фото: Pinterest Casual-костюм с голубой рубашкой и укороченными брюками Фото: Pinterest Какой костюм выбрать на выпускной: идеи с фото Фото: Pinterest Серый костюм с двубортным пиджаком и брюками-бананами Фото: Pinterest 1/11

А если вы еще не определились с нарядом на выпускной вечер, Сегодня.Lifestyle сделали подборку актуальных и стильных брючных костюмов для девушек на выпускной 2019 года.

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