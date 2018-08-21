Вышивка и кораллы: Марина Порошенко посетила Хорватию

Первая леди была с рабочим визитом в Хорватии, где надела вышитую рубашку и традиционные украинские бусы из кораллов

Марина Порошенко. Фото: facebook.com/petroporoshenko

Первая леди страны Марина Порошенко побывала с рабочим визитом в Хорватии, где провела ряд встреч. На одну из них с премьер-министром республики Андреем Пленковичем она надела элегантное черное платье и коралловые бусы, которые издавна носили украинские женщины. При этом Марина Порошенко сделала неброский макияж, а волосы аккуратно заколола сзади.

Марина Порошенко в Хорватии Фото: facebook.com/petroporoshenko Марина Порошенко в Хорватии Фото: facebook.com/petroporoshenko Марина Порошенко в Хорватии Фото: facebook.com/petroporoshenko Марина Порошенко в Хорватии Фото: facebook.com/petroporoshenko Марина Порошенко в Хорватии Фото: facebook.com/petroporoshenko Марина Порошенко в Хорватии Фото: facebook.com/petroporoshenko 1/6

Также супруга президента Украины встретилась с украинскими воинами, которые сейчас проходят там реабилитацию после полученных ранений на востоке страны. А заодно и с местными детьми из украинской диаспоры. Ради этих встреч Марина надела белую рубашку с разноцветной вышивкой, расшитую тесьмой.

Марина Порошенко Фото: facebook.com/petroporoshenko

Напомним, не так давно Мелания Трамп вместе со своим супругом Дональдом Трампом посетила торжественный ужин с участием бизнес-лидеров. По такому случаю первая леди США выбрала красивое ажурное платье в розовых тонах и с ярким принтом. А вот с макияжем возникло небольшое недоразумение – очень бросались в глаза яркие румяна, с которыми визажист Мелании явно переборщил. В результате чего ее щеки приобрели слишком неестественный бронзовый оттенок.