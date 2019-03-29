Яркая Слава Каминская подчеркнула роскошные формы коралловой юбкой
Новый весенний образ украинской певицы
Украинская певица и солистка группы НЕАНГЕЛЫ Слава Каминская примеряла новый весенний образ, который подчеркивает броскую внешность рыжеволосой артистки.
На опубликованном фото в Instagram Слава демонстрирует подтянутую фигуру в трендовом цвете этой весны – коралловой юбке-карандаше с волнистым ободком и синей атласной блузке на длинный рукав. Звездный образ получился достаточно сдержанным, ведь все части тела Каминской прикрыты, но даже такая классическая форма одежды не смогла скрыть природную сексуальность солистки НЕАНГЕЛОВ.
С рыжими волосами певицы гармонично смотрятся серьги бирюзового цвета и черные замшевые туфли-лодочки.
Напомним, не так давно Слава Каминская, которая замужем за пластическим хирургом Эдгаром Каминским, показала свои фото до пластических операций. При этом ранее звезда рассказала, что ее муж к изменениям ее внешности не имеет никакого отношения.
Также ранее украинская певица удивила дерзким образом в длинном кожаном плаще и с короткой прической.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram