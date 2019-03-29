Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Яркая Слава Каминская подчеркнула роскошные формы коралловой юбкой

Новый весенний образ украинской певицы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:42
Слава Каминская
Слава Каминская
Фото: instagram.com/babaslavka

Украинская певица и солистка группы НЕАНГЕЛЫ Слава Каминская примеряла новый весенний образ, который подчеркивает броскую внешность рыжеволосой артистки.

Читайте также
Другой человек: Слава Каминская показала детское фото

На опубликованном фото в Instagram Слава демонстрирует подтянутую фигуру в трендовом цвете этой весны – коралловой юбке-карандаше с волнистым ободком и синей атласной блузке на длинный рукав. Звездный образ получился достаточно сдержанным, ведь все части тела Каминской прикрыты, но даже такая классическая форма одежды не смогла скрыть природную сексуальность солистки НЕАНГЕЛОВ. 

Украинская певица в коралловой юбке и синей блузе
Украинская певица в коралловой юбке и синей блузе
Фото: instagram.com/babaslavka

С рыжими волосами певицы гармонично смотрятся серьги бирюзового цвета и черные замшевые туфли-лодочки. 

Напомним, не так давно Слава Каминская, которая замужем за пластическим хирургом Эдгаром Каминским, показала свои фото до пластических операций. При этом ранее звезда рассказала, что ее муж к изменениям ее внешности не имеет никакого отношения.

Также ранее украинская певица удивила дерзким образом в длинном кожаном плаще и с короткой прической. 

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
С роскошным декольте и алой помадой: Слава Каминская похвасталась вечерним платьем Очень необычно: Слава Каминская примерила шубу из разноцветных кусков В нежно-голубом комбинезоне с роскошным декольте: новый выход Славы Каминской Стройная Слава Каминская похвасталась фигурой в бикини
юбка наряд слава каминская блузка
Реклама

Новости партнеров

Терехова, Харитонов и другие артисты, доживающие дни в нищете
Терехова, Харитонов и другие артисты, доживающие дни в нищете
17-летняя дочь Михайлова поменяла имя и стала красавицей
17-летняя дочь Михайлова поменяла имя и стала красавицей
Дмитрий Ланской показал красавицу-жену и подросших детей
Дмитрий Ланской показал красавицу-жену и подросших детей
Бойфренд Юлии Началовой: «Мы себя обнадеживали»
Бойфренд Юлии Началовой: «Мы себя обнадеживали»

Популярные статьи

Сегодня, 05:06Психология

Гороскоп на сегодня: Рыбам стоит заняться собой, а Львам составить план действий на будущее

Вчера, 11:00Шоу-бизнес

Алина Гросу выходит замуж – стало известно, где и когда состоится свадьба

Вчера, 09:56Fun

Хитрый мангуст обвел леопарда вокруг пальца и сбежал: забавное видео

Вчера, 08:02Fun

Собака принесла хозяйке неожиданный "сюрприз"

Вчера, 05:03Психология

Гороскоп на сегодня: Водолеям не стоит принимать серьезных решений, а Овнам конфликтовать

27 мартаFun

27 марта: какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

27 мартаFun

Вербное воскресенье 2019: что ни в коем случае нельзя делать в праздник

27 мартаСтиль

Дерзкий образ с глубоким декольте: 50-летняя Дженнифер Энистон примеряла кожане лосины

27 мартаШоу-бизнес

Олег Винник предстал в новом необычном образе

27 мартаШоу-бизнес

Папина копия: Джамала опубликовала серию фото с сыном

27 мартаFun

Голые студенты выжили после трех недель блужданий по джунглям

27 мартаFun

Женщина одновременно родила от двух разных мужчин

27 мартаШоу-бизнес

23-летняя дочь Эминема показала идеальную фигуру в купальнике

27 мартаFun

Располневшая блогерша похудела вдвое: фото красотки

27 мартаWellness

Как без усилий убрать мешки под глазами

27 мартаПсихология

Гороскоп на сегодня: у Стрельцов очень активный день, а Водолеи могут получить премию

Новости партнеров

Цекало потратил на свадебное путешествие в Италии около миллиона
Цекало потратил на свадебное путешествие в Италии около миллиона
Тина Канделаки об отношениях: «Все изменяют всем»
Тина Канделаки об отношениях: «Все изменяют всем»
48-летняя Юлия Меньшова поразила девичьей фигурой
48-летняя Юлия Меньшова поразила девичьей фигурой
Какие тайны унес в могилу Станислав Говорухин
Какие тайны унес в могилу Станислав Говорухин
3 признака того, что ты правильно воспитываешь ребенка
3 признака того, что ты правильно воспитываешь ребенка
Кирилл Сафонов попался на измене
Кирилл Сафонов попался на измене
Андрей Губин бросил работу и переехал в Таиланд вместе с невестой
Андрей Губин бросил работу и переехал в Таиланд вместе с невестой
Не святая Диана: 7 фатальных ошибок принцессы Уэльской
Не святая Диана: 7 фатальных ошибок принцессы Уэльской