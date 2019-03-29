Яркая Слава Каминская подчеркнула роскошные формы коралловой юбкой

Новый весенний образ украинской певицы

Слава Каминская Фото: instagram.com/babaslavka

Украинская певица и солистка группы НЕАНГЕЛЫ Слава Каминская примеряла новый весенний образ, который подчеркивает броскую внешность рыжеволосой артистки.

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На опубликованном фото в Instagram Слава демонстрирует подтянутую фигуру в трендовом цвете этой весны – коралловой юбке-карандаше с волнистым ободком и синей атласной блузке на длинный рукав. Звездный образ получился достаточно сдержанным, ведь все части тела Каминской прикрыты, но даже такая классическая форма одежды не смогла скрыть природную сексуальность солистки НЕАНГЕЛОВ.

Украинская певица в коралловой юбке и синей блузе Фото: instagram.com/babaslavka

С рыжими волосами певицы гармонично смотрятся серьги бирюзового цвета и черные замшевые туфли-лодочки.

Напомним, не так давно Слава Каминская, которая замужем за пластическим хирургом Эдгаром Каминским, показала свои фото до пластических операций. При этом ранее звезда рассказала, что ее муж к изменениям ее внешности не имеет никакого отношения.

Также ранее украинская певица удивила дерзким образом в длинном кожаном плаще и с короткой прической.

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