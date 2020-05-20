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Яркие вышиванки на лето: ТОП-10 образов

Учимся правильно сочетать вышиванку с другой одеждой

Инна Петрова
Сегодня, 12:19

С приближением лета хочется обновить свой гардероб свежими нарядами. Если вы задумываетесь о покупке вышиванки, обязательно сделайте это, ведь украинская национальная одежда снова будет в тренде летом 2020-го. Сайт Сегодня.Lifestyle уже рассказывал, как стильно выглядеть в вышиванке, в этот раз наглядно рассмотрим ТОП-10 образов с вышиванкой на лето.

К слову, поэкспериментировать с "луками" можно уже сейчас, ведь в четверг, 21 мая, мы будем отмечать День вышиванки-2020. Где купить красивую вышиванку в Украине узнайте здесь.

Смотрите в сюжете, как вышиванка может помочь женщине:

Украинская вышиванка превосходно вписывается в летний гардероб. А все потому, что современные фасоны вышиванок представлены легкими платьями, туниками из "дышащей" ткани, сорочками с укороченными рукавами и так далее. Плюс, любой вариант можно без труда замиксовать с повседневными джинсами, шортами, любимой обувью и аксессуарами.

Как носить вышиванку летом: ТОП-10 образов

Самый простой и одновременно самый красивый вариант – платье вышиванка. По умолчанию готовый образ, который подходит для праздника и на каждый день. Платья вышиванки современные отличаются между собой фасонами и расцветкой. Их можно носить с лодочками или босоножками на низком ходу.

Платье вышиванка | Фото: 2kolyory.com

Вышиванка с брюками – более универсальный аутфит. Летом сорочку с вышивкой комбинируйте с джинсами, кюлотами, классическими бюками из легкого материала. Дополните свой образ туфлями на каблуках или кедами.

С джинсами идеально сочетаются белые вышиванки | Фото: instagram.com/varenykyfashion

Модные вышиванки можно также надевать этим летом с шортами. Лучше делать выбор в пользу светлых тонов, но и не забывайте о ярких элементах. От каблуков стоит отказаться и выбрать открытую обувь на платформе.

Как носить вышиванку с шортами | Фото: instagram.com/plahta.com.ua

Для по-настоящему жаркой погоды стоит приобрести открытые сарафаны и платья. Необычные вышиванки можно найти у известных украинских брендов. Например, сарафан на бретелях с минималистичной вышивкой, создаст потрясающий образ, если вы собрались на море.

Вышиванка не лето | Фото: instagram.com/ptaha_in_ua

Еще один способ носить вышиванку каждый день – рубашки оригинальных фасонов, в стиле кэжуал, смарт кэжуал, романтическом и деловом стилях. Их можно комбинировать с брюками, джинсами, шортами, юбками в пол и короткими.

Женская вышиванка | Фото: instagram.com/ptaha_in_ua

Все больше модниц летом носят вышиванки с юбками средней длины или макси. В таком виде можно появиться на торжестве, встрече с друзьями, прогулке и т.д.

Вышиванка с юбкой | Фото: instagram.com/vyshyta.store

Путешествовать или отдыхать за городом можно в женской вышиванке-тунике. К ней очень хорошо подходят шляпы, эспадрильи и украшения в этническом стиле.

Женская вышиванка | Фото: instagram.com/varenykyfashion/

Придать образу оригинальности можно с помощью жилеток, джинсовых или кожаных курток, которые стоит носить с грубыми ботинками или кроссовками.

С чем носить вышиванку | Фото: instagram.com/yaroslava_twins/
Как носить вышиванку летом | Фото: instagram.com/tanushatago/

Универсальные вышиванки макси длины с поясом придутся кстати на пляже, так как их можно надеть поверх купальника, и вечером, если добавить к образу блейзер и босоножки с невысоким каблуком.

Вышиванка платье | Фото: Pinterest

Подводя итог, стоит добавить, что летом лучше всего выбирать вышиваки платья и длинные рубашки. Их проще всего сочетать с любимыми предметами гардероба.

Не отказывайтесь от свободных силуэтов, полупрозрачных тканей, классической палитры и оригинальных моделей. Покупая вышиванку впервые, старайтесь придумать как можно больше образов, чтобы ваше приобретение не висело в шкафу, а как можно чаще использовалось в повседневной жизни.

Напомним, ранее мы писали, как украинская вышиванка стала мировым фэшн-трендом.

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