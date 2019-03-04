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Яркий образ: Мишель Обама появилась на публике в стильном наряде

Бывшая первая леди США надела элегантный наряд синего цвета

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:46
Мишель Обама в Техасе
Мишель Обама в Техасе
Фото: Getty Images

55-летняя бывшая первая леди США Мишель Обама, которая недавно пришла на "Грэмми" и сорвала бурные аплодисменты, посетила BookTube на YouTube Space в Остине (штат Техас) в стильном ярко-синем костюме. 

Мишель Обама часто удивляет своим отменным чувством стиля. И очередной аутфит экс-первой леди Америки не стал исключением.

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На мероприятии в Остине элегантная Мишель Обама продемонстрировала насыщенный синий костюм классического кроя. По бокам брюк по всей длине были прошиты желтые полоски, которые придавали наряду еще большей яркости. Также разноцветные полоски украшали блузку бирюзового цвета.

55-летняя экс-первая леди США
55-летняя экс-первая леди США
Фото: Getty Images

Бывшая первая леди, как обычно, подчеркнула элегантный образ объемной укладкой и пышными ресницами, которые делают взгляд жены Барака Обамы еще более открытым. В маникюре она предпочла синий цвет. 

Напомним, недавно в Лондоне премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обула "дерзкие" туфли на встречу с королем Иордании. Новые туфли пополнили необычную коллекцию политика. 

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