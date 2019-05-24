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Юлия Савостина: Я формирую тренды на год-два раньше, чем общество в целом

Эксклюзивное интервью с Юлией Савостиной – организатором проекта Made in Ukraine

Делать украинское – это круто! Лично я значение этой фразы начала понимать благодаря фестивалям Made in Ukraine. Сейчас это огромный проект, который презентует Украину в мире. Но я сделала для себя открытие, что изначально это было просто мечтой одного человека вернуться в журналистику. Этот человек не кто иной, как Юлия Савостина. Я расспросила ее, как все начиналось и во что вылилось сейчас. Читайте эксклюзивное интервью с Юлией Савостиной.

Мне хотелось писать на темы, которые бы будоражили людей Фото: Олег Батрак



– Юля, вам удалось собрать все украинские бренды на одной платформе и доказать, что украинское – это модно и круто. Но что таким образом вам удалось доказать и показать себе?

– На тот момент, когда я начинала блог, у меня была большая цель – я хотела вернуться в журналистику и снова писать. Мне хотелось писать на интересную тему. Об идее, которая мне тогда, в начале 2013 года, пришла в голову, многие говорили: "Юля, какие украинские бренды, зачем ты это делаешь?". Но я это делала, потому что мне было интересно и хотелось писать на темы, которые бы будоражили людей.

Я счастлива, что моя маленькая инициатива развилась до такого масштаба

Писать о гламуре могли и без меня, писать о политике я не хотела, потому что это меня не интересовало. Таким образом была выбрана абсолютно пустая ниша, в которую сейчас уже не "толкается" только ленивый.

На самом деле, я – счастлива, что моя маленькая инициатива развилась до такого масштаба. Ведь сегодня стало не просто трендом, а своего рода нормой жизни, купить украинское платье, футболку, попробовать украинскую косметику. Теперь это наша обыденность и это круто.

– Изначально проект развивался ради идеи, или ради коммерции?

– Все, кто со мной на тот момент общался по работе, сказали: "Круто, молодец, хороший способ заработка придумала!". В начале проекта, я не была в журналистике, а была директором немаленького PR-агентства и все говорили, что я придумала себе новый бизнес. Но на самом деле коммерческой составляющей не было. Ее не было два года, все было проинвестировано с моей зарплаты и сбережений. Именно поэтому все "выстрелило". Мы с редакцией договорились, что ни на чем не будем зарабатывать деньги, никакой "джинсы" и заказухи, даже если будут очень просить. Поэтому выстроился очень высокий уровень доверия ко мне, как к блогеру.

Я не планировала заниматься Made in Ukraine так долго.

На то время на эксперимент у меня уходило порядка тысячи долларов. По курсу 8 гривен за доллар – это были большие деньги. Я покупала, пробовала и потом писала о своих ощущениях, делала свои выводы и вообще никак не взаимодействовала с производителями, многие статьи для них были сюрпризом.

В первый год два раза производители попытались мне подарить свою продукцию, и поскольку уровень культуры взаимодействия с блогерами был достаточно низкий, в обоих случая представители компании начали продавливать хороший отзыв. В обоих случаях я возвращала подарки, покупала за свои деньги товар и писала объективную оценку. После второго случая приняла решение подарки не принимать.

На то время на эксперимент у меня уходило порядка тысячи долларов Фото: Олег Батрак

– Как эволюционировал Made in Ukraine со своего начала и по сей день?

– Если честно, то я не планировала заниматься Made in Ukraine так долго. Я была уверена, что создам блог, напишу книжку (потому что в процессе работы появилось много забавных интересных историй и талантливых людей), а потом продолжу либо писать, либо работать на телевидении. Но все пошло не так: события бурлили и стало понятно, что эта тема – живая и нужная. Поэтому сначала блог эволюционировал в фестиваль. Ни в каком страшном сне я не представляла, что мне опять придется организовывать какие-то мероприятия, и что они будут на площади, где будут собираться десятки тысяч людей.

Первый фестиваль вообще был за городом, там было 75 производителей: это было очень мило, по-семейному, и непонятно во что выльется. На второй фестиваль мы переехали на "Олимпийский". Когда же мы переехали на Контрактовую площадь, стало понятно, что все хорошо, но 400 производителей со всей страны и 30-40 тысяч человек за два дня – это все-таки большая ответственность.

Потом нас стали копировать: удачно и не очень, по-разному. До сих пор существует достаточно платформ, которые так или иначе на нашей идее делают очень хороший, развитый бизнес.

Ни в каком страшном сне я не была готова, что ситуация подтолкнет нас к открытию магазинов "Купуй СВОЄ". И когда в один момент, сидя на втором этаже в подсобке магазина, я поняла, что считаю какие-то бутылки, я подумала: "Боже, что я делаю, зачем я этим занимаюсь?". В этот момент стал вопрос, что все нужно либо закрывать, либо переориентировать.

Сначала отошел весь ритейл, я сказала, что не буду этим заниматься. Потом мы крепенько реструктуризировали фестиваль. А потом уже все само достаточно удачно и целенаправленно выстроилось в проект по продвижению Украины в целом. Теперь я понимаю, где и в чем наши сильные стороны, куда и в какие ниши я в своей деятельности ни за что не "полезу", и что буду дальше развивать и куда дальше двигаться.

Последний год все лучше и лучше с пониманием. Люди, которые приходят в команду, которые нам помогают изнутри, которые помогают за границей, письма поддержки и предложения о сотрудничестве – видя это, я понимаю, что мы идем в правильном направлении. Опять-таки это – новое, никем не изведанное, не проложенное направление. Но так даже интереснее.

Все само достаточно удачно и целенаправленно выстроилось в проект по продвижению Украины Фото: Олег Батрак

– Made in Ukraine дал толчок украинцам, которые боялись начинать свое дело, все-таки взять и начать? Есть такие истории успеха?

– UA Krasa, Люда Суярко не скрывает, что она читала книжку и придумала сделать специализированный магазин украинской косметики. Алина Качоровская везде говорит, что мы стали огромным толчком для них.

История с MUST HAVE тоже понятна, потому что это я привела стилиста жены президента к ним. После этого новость о них появились во всех ведущих глянцах. Они и так были достаточно мощно развивающейся компанией, но с точки зрения маркетинга это был хороший толчок.

Предпринимательство – это не больно. Иногда тяжело, но очень интересно.

Я, наверное, не смогу перечислить все марки, одежду которых я надевала и которым дала толчок. Я не собирала все истории, когда люди приходили на первый-второй фестиваль, а на пятый-шестой-седьмой уже были нашими резидентами. Они говорили, что приходили на наши фестивали, смотрели и понимали: "О, круто, но я же тоже так могу".

Успех нашего проекта, одна из миссий и то, что у нас прописано в целях – это, в первую очередь, показывать позитивные практики. Они заряжают людей на дальнейшие действия, дают толчок открыть что-то свое, запустить, попробовать, понять, что предпринимательство – это не "шаромыжнечество", как у нас принято считать. Предприниматель – это не вор, не барыга, а это – профессия и определенный образ мышления. Предпринимательство – это не больно, иногда тяжело, но очень интересно. Предпринимательство – это свой маленький бизнес, который приносит деньги, удовольствие и, в перспективе, дает возможность развиваться и жить по своему плану. В конце-концов – это налоги в бюджет и неравнодушные люди, которым очень часто хочется улучшить не только свой товар или услугу, но и инфраструктуру вокруг.

– Какую сферу сегодня сложнее всего развивать в Украине?

– Сегодня сложнее всего развивать (и эта сфера не развивается) изготовление комплектующих. У нас очень хорошо развивается легкая промышленность и у нас никак не развиваются предприятия, которые для нее делали бы ткани, подошвы, кожу, пуговицы, стельки, нитки. Я прекрасно понимаю, что все проще закупить уже готовым сырьем, привезти сюда готовые ткани, а не покупать хлопок в Узбекистане и здесь делать трикотаж.

– Эту проблему можно решить?

– Может и не надо ее решать. Я не уверена, что нам нужно строить предприятия, доставка сырья для которых будет достаточно дорогой. Возможно, такая схема уже слишком старомодна и низко технологична.

Возможно, нам нужен завод по переработке конопли и изготовлению конопляных тканей. Возможно, нам нужно предприятие, которое перерабатывает лен, потому что мы его все-таки можем выращивать. Можно делать стельки, развивать предприятия, которые делают технологичные ткани. Также можно развивать предприятия, которые делают ткани из переработанных материалов и вторсырья. Но это – вопрос скорее для предпринимателей, которые хотят или не хотят этим заниматься.

Если играть в долгую, то любые обстоятельства и убытки ты принимаешь, как операционные Фото: Олег Батрак

– С какими трудностями приходилось сталкиваться в процессе деятельности и хотелось ли бросить все?

– Были трудности. Один из игроков рынка себя очень некорректно вел и продолжает вести по отношению к нам. Были не очень добросовестные партнеры, после общения с которыми я потеряла полтора миллиона гривен. Всякое было, но если играть в долгую, то любые обстоятельства и убытки ты принимаешь, как операционные и двигаешься дальше. Если думать, что это последний заработок, последнее мероприятие, ты не знаешь, что дальше – то тогда можно сказать, что прогорел, раздать долги и забыть. Вопрос в том, как к этому относиться. Когда меня крепко кинули первый раз, то мы на семейном совете решили, что играем в долгую, принимаем это за операционные убытки и двигаемся дальше. Сегодня я на любые процессы смотрю со всех точек зрения. Есть проекты, которые мы "рубили" сразу, фиксировали убытки, говорили, что этим больше не будем заниматься и двигались вперед. А есть те, в которые я инвестировала 9-10 месяцев, чтобы быть удовлетворенной результатом.

Любой наш проект, на котором мы зарабатываем – не бизнес в чистом виде, а социальное предпринимательство, потому что за счет прибыли мы обеспечиваем жизнь и работу команды, а остальные деньги вкладываем в продвижение проекта и в продвижение предпринимательства, туристического потенциала страны.

Сейчас мы все свои деньги, которые заработали вкладываем в новые продукты – путеводители. У туристического направления сейчас большое будущее, несмотря на дороги и неполную готовность отрасли.

Также мы сильно вкладываем в международное продвижение, это "ест" очень много денег и ближайшие два-три года это не будет приносить никакого дохода. Но я вижу в этом огромную перспективу.

Юлия Савостина об идейной составляющей проекта Made in Ukraine – видео:

– Вы в разговоре сказали о семейных советах. Все ваши начинания всегда находили отклик и поддержку или были просьбы не вмешиваться?

– Когда я все начинала, то из семейного совета у меня была Ирена Карпа и Лена Бодня. Я все запускала в одиночку. А потом в моей жизни появился мой муж, который существенно влияет на процессы, потому что у него есть уникальное свойство – он никогда не паникует и потому видит все процессы со стороны.

К счастью, я достаточно осторожна, гораздо осторожней, чем кажется было. Поэтому у нас просьбы не вмешиваться во что-то – очень редкие. Муж, наоборот, достаточно часто меня пушит, а я уже говорю, что не нужно спешить и подождать, например, пол годика, потому что еще не пришло время.

Я все запускала в одиночку Фото: Олег Батрак

– У вас на столько хорошо работает "чуйка" или вы просто все ситуации очень хорошо взвешиваете?

– Да-да. У меня очень хорошо развито чутье и поэтому я вылавливаю и формирую тренды на год-два раньше, чем общество в целом.

– Вы недавно вернулись из Нью-Йорка, что вы там представляли? Как за границей относятся к украинским товарам и к Украине в целом?

– Все верно, я ездила на Ассамблею ООН в рамках делегации "Українські жінки в ООН", поэтому на нас лежала огромная ответственность и нам предстояла большая работа.

Нашу деятельность в Нью-Йорке и в целом в США можно разделить на три больших блока: презентационная работа группы в целом, работа с презентацией страны и работа с презентацией товаров. Это – три разные пласта. Нигде об этом мы пока не говорили вслух, я даже не все об этом написала в блоге и в соцсетях.

Представление страны. О ней уже слышали и знают. К сожалению, знают больше о военных действиях. Есть страны, которые вообще плохо понимают, где мы находимся. Я была в прослойке с международными организациями и в ООН и даже там кто-то знает, а кто-то нет. Но международные события играют нам на руку, многие знают о нас благодаря "Евровидению". Но все же работы – непочатый край.

Когда начинаешь презентовать страну и ее туристический потенциал, а также те продукты, которые мы возили, то никто не может поверить, что такого качества товары можно выпускать в Украине. Мы смотримся хорошо на полках магазинов, мы абсолютно наравне с мировыми издательскими домами – это что касается гайдов, которые мы делаем. Даже по качеству печати и по качеству самих книг. Это – моя большая гордость. Недавно у нас прошла презентация этих гайдов в Киеве, а также у нас уже расписан план мероприятий и действий, которые мы будем воплощать.

Что касается продукции, то тут нет однозначного ответа. Очень много гипотез, теорий, которые нужно наблюдать, проверять и просто работать. Мир готов нас принимать. Мы понимаем, чем можем быть полезны миру. Приезжая на события такого уровня, или в организацию такого уровня, очень важно это делать не с месседжем, что мы бедные и несчастные и нам нужна помощь и поддержка. Очень важно приезжать с месседжем, что Украина может быть полезной! Например в том, как мы развивали крафт-предпринимательство, как мы продвигали это внутри страны и как у нас структурируется часть креативных экономик.

Мы принимали участие в большой ярмарке, которая является ярким мероприятием при Ассамблее ООН. С нами поехала продукция 13 украинских брендов, среди них: керамика, разные вкусности в виде пастилы и сухих фруктов, аутентичные украшения и много другого.

Но я точно могу сказать, что если бы мы привезли наши вышитые платья, то мы бы сделали кассу и "сделали" бы всех.

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