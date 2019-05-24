Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua
Эксклюзив

Юлия Савостина: Я формирую тренды на год-два раньше, чем общество в целом

Эксклюзивное интервью с Юлией Савостиной – организатором проекта Made in Ukraine

Людмила Каращук
Сегодня, 14:20

Делать украинское – это круто! Лично я значение этой фразы начала понимать благодаря фестивалям Made in Ukraine. Сейчас это огромный проект, который презентует Украину в мире. Но я сделала для себя открытие, что изначально это было просто мечтой одного человека вернуться в журналистику. Этот человек не кто иной, как Юлия Савостина. Я расспросила ее, как все начиналось и во что вылилось сейчас. Читайте эксклюзивное интервью с Юлией Савостиной.

Мне хотелось писать на темы, которые бы будоражили людей
Мне хотелось писать на темы, которые бы будоражили людей
Фото: Олег Батрак


– Юля, вам удалось собрать все украинские бренды на одной платформе и доказать, что украинское – это модно и круто. Но что таким образом вам удалось доказать и показать себе?

– На тот момент, когда я начинала блог, у меня была большая цель – я хотела вернуться в журналистику и снова писать. Мне хотелось писать на интересную тему. Об идее, которая мне тогда, в начале 2013 года, пришла в голову, многие говорили: "Юля, какие украинские бренды, зачем ты это делаешь?". Но я это делала, потому что мне было интересно и хотелось писать на темы, которые бы будоражили людей.

Я счастлива, что моя маленькая инициатива развилась до такого масштаба

Писать о гламуре могли и без меня, писать о политике я не хотела, потому что это меня не интересовало. Таким образом была выбрана абсолютно пустая ниша, в которую сейчас уже не "толкается" только ленивый.

На самом деле, я – счастлива, что моя маленькая инициатива развилась до такого масштаба. Ведь сегодня стало не просто трендом, а своего рода нормой жизни, купить украинское платье, футболку, попробовать украинскую косметику. Теперь это наша обыденность и это круто.

– Изначально проект развивался ради идеи, или ради коммерции?

– Все, кто со мной на тот момент общался по работе, сказали: "Круто, молодец, хороший способ заработка придумала!". В начале проекта, я не была в журналистике, а была директором немаленького PR-агентства и все говорили, что я придумала себе новый бизнес. Но на самом деле коммерческой составляющей не было. Ее не было два года, все было проинвестировано с моей зарплаты и сбережений. Именно поэтому все "выстрелило". Мы с редакцией договорились, что ни на чем не будем зарабатывать деньги, никакой "джинсы" и заказухи, даже если будут очень просить.  Поэтому выстроился очень высокий уровень доверия ко мне, как к блогеру. 

Я не планировала заниматься  Made in Ukraine так долго.

На то время на эксперимент у меня уходило порядка тысячи долларов. По курсу 8 гривен за доллар – это были большие деньги. Я покупала, пробовала и потом писала о своих ощущениях, делала свои выводы и вообще никак не взаимодействовала с производителями, многие статьи для них были сюрпризом.

В первый год два раза производители попытались мне подарить свою продукцию, и поскольку уровень культуры взаимодействия с блогерами был достаточно низкий, в обоих случая представители компании начали продавливать хороший отзыв. В обоих случаях я возвращала подарки, покупала за свои деньги товар и писала объективную оценку. После второго случая приняла решение подарки не принимать. 

На то время на эксперимент у меня уходило порядка тысячи долларов
На то время на эксперимент у меня уходило порядка тысячи долларов
Фото: Олег Батрак

– Как эволюционировал Made in Ukraine со своего начала и по сей день?

– Если честно, то я не планировала заниматься  Made in Ukraine так долго. Я была уверена, что создам блог, напишу книжку (потому что в процессе работы появилось много забавных интересных историй и талантливых людей), а потом продолжу либо писать, либо работать на телевидении.  Но все пошло не так: события бурлили и стало понятно, что эта тема – живая и нужная. Поэтому сначала блог эволюционировал в фестиваль. Ни в каком страшном сне я не представляла, что мне опять придется организовывать какие-то мероприятия, и что они будут на площади, где будут собираться десятки тысяч людей.

Первый фестиваль вообще был за городом, там было 75 производителей: это было очень мило, по-семейному, и непонятно во что выльется. На второй фестиваль мы переехали на "Олимпийский". Когда же мы переехали на Контрактовую площадь, стало понятно, что все хорошо, но 400 производителей со всей страны и 30-40 тысяч человек за два дня – это все-таки большая ответственность.

Потом нас стали копировать: удачно и не очень, по-разному. До сих пор существует достаточно платформ, которые так или иначе на нашей идее делают очень хороший, развитый бизнес.

Читайте также
Юлия Магдыч – о том, как правильно носить вышиванку, летних трендах и звездных клиентах

Ни в каком страшном сне я не была готова, что ситуация подтолкнет нас к открытию магазинов "Купуй СВОЄ". И когда в один момент, сидя на втором этаже в подсобке магазина, я поняла, что считаю какие-то бутылки, я подумала: "Боже, что я делаю, зачем я этим занимаюсь?". В этот момент стал вопрос, что все нужно либо закрывать, либо переориентировать.

Сначала отошел весь ритейл, я сказала, что не буду этим заниматься. Потом мы крепенько реструктуризировали фестиваль. А потом уже все само достаточно удачно и целенаправленно выстроилось в проект по продвижению Украины в целом. Теперь я понимаю, где и в чем наши сильные стороны, куда и в какие ниши я в своей деятельности ни за что не "полезу", и что буду дальше развивать и куда дальше двигаться.

Последний год все лучше и лучше с пониманием. Люди, которые приходят в команду, которые нам помогают изнутри, которые помогают за границей, письма поддержки и предложения о сотрудничестве – видя это, я понимаю, что мы идем в правильном направлении. Опять-таки это – новое, никем не изведанное, не проложенное направление. Но так даже интереснее.

Все само достаточно удачно и целенаправленно выстроилось в проект по продвижению Украины
Все само достаточно удачно и целенаправленно выстроилось в проект по продвижению Украины
Фото: Олег Батрак

– Made in Ukraine дал толчок украинцам, которые боялись начинать свое дело, все-таки взять и начать? Есть такие истории успеха?

– UA Krasa, Люда Суярко не скрывает, что она читала книжку и придумала сделать специализированный магазин украинской косметики. Алина Качоровская везде говорит, что мы стали огромным толчком для них.
История с MUST HAVE тоже понятна, потому что это я привела стилиста жены президента к ним. После этого новость о них появились во всех ведущих глянцах. Они и так были достаточно мощно развивающейся компанией, но с точки зрения маркетинга это был хороший толчок.

Предпринимательство – это не больно. Иногда тяжело, но очень интересно.

Я, наверное, не смогу перечислить все марки, одежду которых я надевала и которым дала толчок. Я не собирала все истории, когда люди приходили на первый-второй фестиваль, а на пятый-шестой-седьмой уже были нашими резидентами. Они говорили, что приходили на наши фестивали, смотрели и понимали: "О, круто, но я же тоже так могу".

Успех нашего проекта, одна из миссий и то, что у нас прописано в целях – это, в первую очередь, показывать позитивные практики. Они заряжают людей на дальнейшие действия, дают толчок открыть что-то свое, запустить, попробовать, понять, что предпринимательство – это не "шаромыжнечество", как у нас принято считать. Предприниматель – это не вор, не барыга, а это – профессия и определенный образ мышления. Предпринимательство – это не больно, иногда тяжело, но очень интересно. Предпринимательство – это свой маленький бизнес, который приносит деньги, удовольствие и, в перспективе, дает возможность развиваться и жить по своему плану. В конце-концов – это налоги в бюджет и неравнодушные люди, которым очень часто хочется улучшить не только свой товар или услугу, но и инфраструктуру вокруг.

– Какую сферу сегодня сложнее всего развивать в Украине?

– Сегодня сложнее всего развивать (и эта сфера не развивается) изготовление комплектующих. У нас очень хорошо развивается легкая промышленность и у нас никак не развиваются предприятия, которые для нее делали бы ткани, подошвы, кожу, пуговицы, стельки, нитки. Я прекрасно понимаю, что все проще закупить уже готовым сырьем, привезти сюда готовые ткани, а не покупать хлопок в Узбекистане и здесь делать трикотаж.

– Эту проблему можно решить?

– Может и не надо ее решать. Я не уверена, что нам нужно строить предприятия, доставка сырья для которых будет достаточно дорогой. Возможно, такая схема уже слишком старомодна и низко технологична.

Возможно, нам нужен завод по переработке конопли и изготовлению конопляных тканей. Возможно, нам нужно предприятие, которое перерабатывает лен, потому что мы его все-таки можем выращивать. Можно делать стельки, развивать предприятия, которые делают технологичные ткани. Также можно развивать предприятия, которые делают ткани из переработанных материалов и вторсырья. Но это – вопрос скорее для предпринимателей, которые хотят или не хотят этим заниматься.

Если играть в долгую, то любые обстоятельства и убытки ты принимаешь, как операционные
Если играть в долгую, то любые обстоятельства и убытки ты принимаешь, как операционные
Фото: Олег Батрак

– С какими трудностями приходилось сталкиваться в процессе деятельности и хотелось ли бросить все?

– Были трудности. Один из игроков рынка себя очень некорректно вел и продолжает  вести по отношению к нам. Были не очень добросовестные партнеры, после общения с которыми я потеряла полтора миллиона гривен. Всякое было, но если играть в долгую, то любые обстоятельства и убытки ты принимаешь, как операционные и двигаешься дальше. Если думать, что это последний заработок, последнее мероприятие, ты не знаешь, что дальше – то тогда можно сказать, что прогорел, раздать долги и забыть. Вопрос в том, как к этому относиться. Когда меня крепко кинули первый раз, то мы на семейном совете решили, что играем в долгую, принимаем это за операционные убытки и двигаемся дальше. Сегодня я на любые процессы смотрю со всех точек зрения. Есть проекты, которые мы "рубили" сразу, фиксировали убытки, говорили, что этим больше не будем заниматься и двигались вперед. А есть те, в которые я инвестировала 9-10 месяцев, чтобы быть удовлетворенной результатом.

Любой наш проект, на котором мы зарабатываем – не бизнес в чистом виде, а социальное предпринимательство, потому что за счет прибыли мы обеспечиваем жизнь и работу команды, а остальные деньги вкладываем в продвижение проекта и в продвижение предпринимательства, туристического потенциала страны.

Сейчас мы все свои деньги, которые заработали вкладываем в новые продукты – путеводители. У туристического направления сейчас большое будущее, несмотря на дороги и неполную готовность отрасли.

Также мы сильно вкладываем в международное продвижение, это "ест" очень много денег и ближайшие два-три года это не будет приносить никакого дохода. Но я вижу в этом огромную перспективу.

Юлия Савостина об идейной составляющей проекта Made in Ukraine – видео:

– Вы в разговоре сказали о семейных советах. Все ваши начинания всегда находили отклик и поддержку или были просьбы не вмешиваться?

– Когда я все начинала, то из семейного совета у меня была Ирена Карпа и Лена Бодня. Я все запускала в одиночку. А потом в моей жизни появился мой муж, который существенно влияет на процессы, потому что у него есть уникальное свойство – он никогда не паникует и потому видит все процессы со стороны.

К счастью, я достаточно осторожна, гораздо осторожней, чем кажется было. Поэтому у нас просьбы не вмешиваться во что-то – очень редкие. Муж, наоборот, достаточно часто меня пушит, а я уже говорю, что не нужно спешить и подождать, например, пол годика, потому что еще не пришло время.

Я все запускала в одиночку
Я все запускала в одиночку
Фото: Олег Батрак

– У вас на столько хорошо работает "чуйка" или вы просто все ситуации очень хорошо взвешиваете?

– Да-да. У меня очень хорошо развито чутье и поэтому я вылавливаю и формирую тренды на год-два раньше, чем общество в целом.

– Вы недавно вернулись из Нью-Йорка, что вы там представляли? Как за границей относятся к украинским товарам и к Украине в целом?

– Все верно, я ездила на Ассамблею ООН в рамках делегации "Українські жінки в ООН", поэтому на нас лежала огромная ответственность и нам предстояла большая работа.

Нашу деятельность в Нью-Йорке и в целом в США можно разделить на три больших блока: презентационная работа  группы в целом, работа с презентацией страны и работа с презентацией товаров. Это – три разные пласта. Нигде об этом мы пока не говорили вслух, я даже не все об этом написала в блоге и в соцсетях.

Представление страны. О ней уже слышали и знают. К сожалению, знают больше о военных действиях.  Есть страны, которые вообще плохо понимают, где мы находимся. Я была в прослойке с международными организациями и в ООН и даже там кто-то знает, а кто-то нет. Но международные события играют нам на руку, многие знают о нас благодаря "Евровидению". Но все же работы – непочатый край.

Когда начинаешь презентовать страну и ее туристический потенциал, а также те продукты, которые мы возили, то никто не может поверить, что такого качества товары можно выпускать в Украине. Мы смотримся хорошо на полках магазинов, мы абсолютно наравне с мировыми издательскими домами – это что касается гайдов, которые мы делаем. Даже по качеству печати и по качеству самих книг. Это – моя большая гордость. Недавно у нас прошла презентация этих гайдов в Киеве, а также у нас уже расписан план мероприятий и действий, которые мы будем воплощать.

Что касается продукции, то тут нет однозначного ответа. Очень много гипотез, теорий, которые нужно наблюдать, проверять и просто работать. Мир готов нас принимать. Мы понимаем, чем можем быть полезны миру. Приезжая на события такого уровня, или в организацию такого уровня, очень важно это делать не с месседжем, что мы бедные и несчастные и нам нужна помощь и поддержка. Очень важно приезжать с месседжем, что Украина может быть полезной! Например в том, как мы развивали крафт-предпринимательство, как мы продвигали это внутри страны и как у нас структурируется часть креативных экономик.

Мы принимали участие в большой ярмарке, которая является ярким мероприятием при Ассамблее ООН. С нами поехала продукция 13 украинских брендов, среди них: керамика, разные вкусности в виде пастилы и сухих фруктов, аутентичные украшения и много другого.

Но я точно могу сказать, что если бы мы привезли наши вышитые платья, то мы бы сделали кассу и "сделали" бы всех.

Читайте также эксклюзивное интервью с основательницей самой известной украинской барахолки "Кураж Базар" Аленой Гудковой.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Саша Дергоусова – о свадебном бизнесе, недостатках украинцев и любви к Индии Аревик Арзуманова – о "Мамаслетах", работе вместо декрета и личных методах воспитания Андрей Буренок: Когда ты тратишь свои деньги, ты начинаешь по-настоящему вкалывать
интервью Юлия Савостина Made in Ukraine свое дело
Реклама

Новости партнеров

Полякова высказалась о поющих в России коллегах
Полякова высказалась о поющих в России коллегах
Джанабаева ответила на поздравления с появлением третьего ребенка
Джанабаева ответила на поздравления с появлением третьего ребенка
Как стирать пуховик в стиральной машине
Как стирать пуховик в стиральной машине
Снова мужчина? Кончита Вурст распрощалась с женским образом
Снова мужчина? Кончита Вурст распрощалась с женским образом

Популярные статьи

Сегодня, 13:04Шоу-бизнес

Экс-жена Потапа пришла на его свадьбу с новым возлюбленным: фото

Сегодня, 11:15Wellness

Как похудеть без диеты и упражнений

Сегодня, 09:10Стиль

Свадьба Насти Каменских и Потапа: как выглядели звезды на торжестве

Сегодня, 05:03Психология

Гороскоп на сегодня: Рыбы смогут найти новый источник заработка, а Водолеям нужно уделить время деталям

Вчера, 19:10Wellness

Чем полезны бананы для здоровья

Вчера, 15:39Fun

23 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы

Вчера, 15:05Шоу-бизнес

"Евровидение 2019": организаторы изменили результаты голосования

Вчера, 14:07Шоу-бизнес

Свадьба Насти Каменских и Потапа: подробности

Вчера, 13:19Шоу-бизнес

Свадьба Насти Каменских и Потапа: реакция звезд

Вчера, 07:51Fun

Отражение кошки в зеркале поставило сеть в тупик: фото

Вчера, 05:02Психология

Гороскоп на сегодня: Львов ожидает благоприятный день, а Девам – лучше не перетруждаться

22 маяТехно

Windows 10 получила долгожданное майское обновление: как установить

22 маяFun

День Николая Чудотворца: приметы и что нельзя делать в этот день

22 маяFun

22 мая: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

22 маяПсихология

Гороскоп на сегодня: Тельцов ждет напряженный день, а Девам нужно остерегаться доброжелателей

22 маяFun

Стареть красиво: студент показал снимки самых модных бабушек

Новости партнеров

Наши любимые пары в сериалах: что с ними стало
Наши любимые пары в сериалах: что с ними стало
5 самых подозрительных и загадочных смертей в шоу-бизнесе
5 самых подозрительных и загадочных смертей в шоу-бизнесе
«Раньше красивее была»: Одесская Барби показала себя 10 лет назад
«Раньше красивее была»: Одесская Барби показала себя 10 лет назад
Она вдохновляет Кучерова на рекорды. Как выглядит его жена
Она вдохновляет Кучерова на рекорды. Как выглядит его жена
Ученые вычислили 10 самых красивых женщин мира
Ученые вычислили 10 самых красивых женщин мира
Вероника Кастро стала очередной жертвой пластических хирургов
Вероника Кастро стала очередной жертвой пластических хирургов
8 признаков того, что вы с мужчиной за которого стоит выйти замуж
8 признаков того, что вы с мужчиной за которого стоит выйти замуж
"Я нашла свою половинку": Каменских рассказала о своих отношениях
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь