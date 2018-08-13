За новой сумкой Chanel уже выстроились очереди

Бренд Chanel выпускает новую сумку, получившую название Chanel 31 Bag.

Сумка Chanel 31 Bag. Фото: Chanel

Модный дом Chanel объявил о выходе новой сумки. Модель получила название Chanel 31 Bag, в котором есть отсылка на дом 31 на улице Камбон, где жила и творила сама Коко, и к французской идиоме "se mettre sur son 31", которая переводится как "ты выглядишь на все сто".

Впервые сумка была показана во время осенне-зимнего шоу 2018-2019 в Париже, где Карл Лагерфельд представил сразу несколько ее размеров – от XS до XL – и расцветок. Chanel 31 Bag очень удобна и многофункциональна. Ее можно будет как носить на плече, так и свернуть в клатч – что сделает ее универсальной и позволит носить с собой даже ноутбук.

Сумка Chanel 31 Bag Фото: Chanel Сумка Chanel 31 Bag Фото: Chanel Сумка Chanel 31 Bag Фото: Chanel Сумка Chanel 31 Bag Фото: Chanel Сумка Chanel 31 Bag Фото: Chanel Сумка Chanel 31 Bag Фото: Chanel Сумка Chanel 31 Bag Фото: Chanel 1/7

В продаже сумка появится в сентябре, однако очередь за ней образовалась уже сейчас.

Ранее американская звезда кино и сцены Селена Гомес опубликовала на своей страничке в Instagram новую сумочку, созданную в результате коллаборации с известным модным брендом Coach. Снимок станет частью предстоящей рекламной кампании. А первые вещи модницы смогут приобрести уже 31 августа.