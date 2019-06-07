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Загорелое лето: выбираем идеальный купальник для стройной фигуры

Главные тенденции пляжной моды 2019

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:45


Модное бикини. Пляжный сезон в столице открыли показом купальников. Какие фасоны в тренде этим летом и сколько стоят – узнавала Наталья Тимуршина.

Бикини, которые подпрыгнули к талии! Купальники с высокими вырезами на бедрах демонстрируют мировые дизайнеры.

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Вслед за европейскими коллегами, украинские кутюрье предлагают новые тенденции пляжного гардероба. Какие фасоны актуальны этим летом – расспрашиваем столичных модников:

"Новый сезон нам рекомендует – много линий, геометрий, новые глубокие оттенки, оборки, которые подчеркивают образ. Конечно, как обычно из моды не выходит сплошной черный купальники с экстравагантным вырезом", – рассказывает Елена Пархоменко, директор магазина белья.

Цельные летние купальники
Фото: Pinterest
Цельные летние купальники
Фото: Pinterest
Цельные летние купальники
Фото: Pinterest
Цельные летние купальники
Фото: Pinterest
Цельные летние купальники
Фото: Pinterest
Цельные летние купальники
Фото: Pinterest
Цельные летние купальники
Фото: Pinterest
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Телеведущая Светлана Леонтьева любит пляжные костюмы.

"На утренний заплыв на дневной ну и собственно вечером также. Я очень люблю плавать! Но знаете, во-первых, то, что тебе идет, то не всегда модно, поэтому смотрите чтобы вы в купальнике были стройнее", – советует ведущая.

 Бархатные купальники – последний крик моды! Покупают их даже на каждый день, а еще в спросе модели ретро.

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 "Бюст должен сидеть в первую очередь хорошо, а плавки можно отдельно. Есть цельные купальники для тех, у кого проблемы с фигурой. Не менее актуальный фасон – "бандо" без бретелек. Он – для поклонниц ровного загара. С прошлого года в тренде оттенок коралла. Неизменной осталась и цена! В среднем за бикини просят от 600 гривен. За цельные фасоны – по 700", – рассказывает продавец Екатерина Гуменюк.

Напомним, что ранее эпатажный дизайнер из Нью-Йорка Ария МакМанус решила упростить жизнь любителям пляжного отдыха и объединила женские купальники с полотенцами. Получился довольно сомнительный, но креативный тренд лета-2019. 

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