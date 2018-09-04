Законодательница моды: Кейт Миддлтон признана более стильной, чем Меган Маркл

Самой модной особой британской монархии снова признана Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон и Меган Маркл. Фото: Getty

Несмотря на то, что основное внимание, связанное с королевской семьей, в нынешнем году, было приковано к Меган Маркл и принцу Гарри, самой стильной представительницей британской монархии все равно признали кейт Миддлтон.

Согласно данным ежегодного отчета онлайн-ретейлера eBay, герцогиня Кембриджская снова стала примером для большинства женщин Великобритании.

Кейт Миддлтон и Меган Маркл Фото: Getty Кейт Миддлтон и Меган Маркл Фото: Getty Кейт Миддлтон и Меган Маркл Фото: Getty Кейт Миддлтон и Меган Маркл Фото: Getty Кейт Миддлтон и Меган Маркл Фото: Getty 1/5

Например, в минувшем году британки сразу же скупили все размеры пальто для беременных, в котором была замечена Кейт. А этой весной необыкновенно популярным стало красное платье бренда Jenny Packham, в котором та вышла после рождения третьего ребенка из госпиталя Святой Марии в Лондоне.

Как свидетельствует статистика, чаще всего на eBay запрашивали одежду от брендов Jenny Packham, Alexander McQueen и марки для будущих мам Seraphine, которые предпочитает Кейт.

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А вот супруге принца Гарри Мега Маркл досталось почетное второе место. Также благодаря ей увеличился спрос на вещи бренда Givenchy, в платье которого она выходила замуж.

Замыкает тройку трехлетняя дочь Кейт Миддлтон принцесса Шарлотта. Четвертое место досталось пятилетнему принцу Джорджу, а пятое – королеве Елизавете II.

Напомним, на днях королева Елизавета II посетила одно из своих самых любимых спортивных мероприятий – народные игры Braemar Gathering, которые ежегодно проходят в Шотландии, и являются лучшим способом познакомиться с традициями и культурой этой северной страны.