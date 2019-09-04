Замуж с Андре Таном: дизайнер рассказал о свадебных трендах

Пять тенденций из осенних коллекций свадебной моды

Сегодня.Lifestyle собрал тренды свадебной моды осень 2019, которые пригодятся каждой невесте. В этом нам помог украинский дизайнер Андре Тан.

1. Привет из 19 века!

Свадебные тренды осень 2019 Фото: пресс-служба

Мода циклична, и в этом году перья плюмаж вновь на пике своей популярности. Только теперь их не только используют как красивое украшение-дополнение к аксессуарам, а декорируют подолы платьев, лифы. Это не только смотрится стильно и необычно, а и помогает скрыть существующие недостатки фигуры.

2. Бельевой эффект

Свадебные тренды осень 2019 Фото: пресс-служба

Несомненно один из самых интересных трендов 2019 года, которое сделает фигуру более утонченной. Идеально подойдет для девушек с треугольным типом фигуры. С помощью корсета можно визуально уменьшить плечи и увеличить ваши бедра, за счет этого талия будет казаться в разы тоньше. А ваш образ будет нежным и утонченным.

3. Платья 2в1

Свадебные тренды осень 2019 Фото: пресс-служба

Пиджаки ни для кого не станут новинкой даже в свадебном наряде, поэтому в 2019 году дизайнеры решили удивлять пеньюарами. Длинные полупрозрачные накидки могут стать хорошей альтернативой шлейфу, стелясь позади невесты. Такое платье также поможет разнообразить вашу свадьбу, ведь вместо одного наряда у вас сразу два.

4. Платья в стиле принцессы

Свадебные тренды осень 2019 Фото: пресс-служба

В моду возвращаются бальные платья. Пышные юбки, сотни слоев фатина и тюля подойдут под любой тип фигуры. Такие платья несомненно дают шанс почувствовать себя принцессой Дианой.

5. Расшивка бисером

Певица Злата Огневич Фото: пресс-служба

Сделает ваш образ еще более ослепительным. В солнечных лучах, в свете софитов и романтике свечей нашивка будет блистать и переливаться различными цветами. А платью придаст изюминки и роскоши.

К слову, Андре Тан впервые за 20 лет своего творчества представил коллекцию свадебных платьев совместно с дизайнером Ириной Котапской. Вдохновением для создания 27 роскошных платьев стал Париж. Не зря его называют столицей моды, городом любви и романтики: этим настроением от и до пропитана первая свадебная коллекция дизайнера. Старинные улицы, элегантная архитектура, изысканная атмосфера – все это отразилось на силуэтах и декоре каждого платья.

Наряду с пышными силуэтами выделяются нарочито минималистичные и элегантные, в коллекции даже есть брючный костюм, что дает возможность каждой выбрать образ в соответствии со своими предпочтениями. Основными цветами коллекции являются классический белый и молочный, а так же трендовый в этом сезоне Nude.

Ведущая Анна Буткевич Фото: пресс-служба Певица Злата Огневич Фото: пресс-служба Телеведущая Иванна Онуфрийчук Фото: пресс-служба Телеведущая Иванна Онуфрийчук Фото: пресс-служба Блогер Татьяна Парфильева Фото: пресс-служба 1/5

"Для презентации этой коллекции я выбрал четырех героинь, абсолютно разных по темпераменту и стилю: актрису, ведущую Анну Буткевич, певицу Злату Огневич, телеведущую Иванну Онуфрейчук и блогера Татьяну Парфильева. Все они по своему олицетворяет "девушку в моем стиле, стиле Андре Тан. Ведь за каждым идеальным платьем скрывается самая особенная женщина", – прокомментировал дизайнер.

К слову, свадебная коллекция Iryna Kotapska by Andre Tan увидела мир еще в марте этого года. Теперь украинские дизайнеры представят ее на EXPO Wedding Fashion Ukraine – шоу свадебной моды, которое пройдет с 13 по 15 сентября в киевском выставочном центре "КиевЭкспоПлаза". Каждое платье имеет собственное имя и историю, связанные со столицей Франции, носит неповторимый характер, и точно заслуживает того, чтобы увидеть его.

Напомним, ранее мы рассказывали, что Виктория Бекхэм выпустила коллекцию свадебных платьев.

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