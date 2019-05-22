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Зефирная нежность: праздничный наряд Кейт Миддлтон на вечеринке Королевского сада

Светлые тона однозначно освежают герцогиню Кембриджскую

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:09
Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон
Фото: Getty Images

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон, которая накануне провела экскурсию Елизавета II по цветочному саду, появилась на торжественном мероприятии – вечеринке Королевского сада. Для такого важного мероприятия член британской семьи надела потрясающий наряда в нежно-розовых оттенках.

У королевы Елизаветы ІІ появилась фаворитка. Все подробности в сюжете:

Отметим, что Кейт Миддлтон тщательно готовилась к торжеству, самостоятельно разрабатывая ландшафтный дизайн. Поэтому она пожелала и выглядеть особенно, ведь вложено было не мало труда. Эпатировать публику жена принца Уильяма решила в классическим стиле, который приемлем в стенах Букингемского дворца. А именно – двубортном платье-пальто нежно-зефирного оттенка.

Кейт Миддлтон и принц Уильям
Кейт Миддлтон и принц Уильям
Фото: Getty Images

Главным украшением королевского образа по этикету стала дамская шляпа в тон наряда, которая была декорирована цветами. Не обошлось и без туфлей-лодочек на высоком каблуке, которые гармонично соседствовали с миниатюрным клатчем. Стоит отметить, что подобные светлые тона освежают герцогиню! 

Напомним, ранее Кейт Миддлтон покорила элегантным образом в пальто за 60 тыс. гривен. Свой образ Кейт довершила маленьким темно-синим клатчем, а также синими туфлями-лодочками на каблуках.

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