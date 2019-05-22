Зефирная нежность: праздничный наряд Кейт Миддлтон на вечеринке Королевского сада
Светлые тона однозначно освежают герцогиню Кембриджскую
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон, которая накануне провела экскурсию Елизавета II по цветочному саду, появилась на торжественном мероприятии – вечеринке Королевского сада. Для такого важного мероприятия член британской семьи надела потрясающий наряда в нежно-розовых оттенках.
У королевы Елизаветы ІІ появилась фаворитка. Все подробности в сюжете:
Отметим, что Кейт Миддлтон тщательно готовилась к торжеству, самостоятельно разрабатывая ландшафтный дизайн. Поэтому она пожелала и выглядеть особенно, ведь вложено было не мало труда. Эпатировать публику жена принца Уильяма решила в классическим стиле, который приемлем в стенах Букингемского дворца. А именно – двубортном платье-пальто нежно-зефирного оттенка.
Главным украшением королевского образа по этикету стала дамская шляпа в тон наряда, которая была декорирована цветами. Не обошлось и без туфлей-лодочек на высоком каблуке, которые гармонично соседствовали с миниатюрным клатчем. Стоит отметить, что подобные светлые тона освежают герцогиню!
Напомним, ранее Кейт Миддлтон покорила элегантным образом в пальто за 60 тыс. гривен. Свой образ Кейт довершила маленьким темно-синим клатчем, а также синими туфлями-лодочками на каблуках.
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