Дрю Бэрримор появилась на презентации сериала с "подковой" на груди
Новый выход голливудской актрисы на красную дорожку
Голливудская актриса Дрю Бэрримор эпатировала публику Голливуда в эффектном зеленом наряде с массивным серебристым украшением в виде подковы.
На красной дорожке во время презентации 3 сезона сериала "Диета из Санта-Клариты", где Дрю играет одну из главных ролей, актриса появилась в шифоновом зеленом платье с плиссированными рукавами и юбкой. Стоит отметить, что такой цвет здорово освежает лицо 44-летней знаменитости. В руке она держала миниатюрный клатч в тон к платью, а в макияже преобладали коричневые тона.
Особое внимание публики привлек массивный ансамбль из серьг и ожерелья. В области груди и до самого пояса образ Дрю Бэрримор украшало серебряное ожерелье с бирюзовыми камнями, которое напоминало выполненную в восточном стиле подкову. Такая деталь придала светскому образу неординарности и пикантности.
Напомним, ранее знаменитая актриса Дрю Бэрримор откровенно рассказала, почему она не создана для семьи. Актриса уже трижды разводилась.
Смотрите видео о бунтарском характере Дрю Бэрримор:
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