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Желтый ей к лицу: Тина Кароль в боди подчеркнула пышный бюст

Фанаты в восторге от нового образа певицы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:15
Чувственная Тина Кароль
Чувственная Тина Кароль
Фото: instagram.com/tina_karol

Украинская певица Тина Кароль после стильного образа от украинского бренда the COAT порадовала своих подписчиков в Instagram новым ярких нарядом. 

Сидя на стуле, чувственная Кароль позирует в желтом боди с замком в области декольте от FROLOV. Такая форма одежды выгодно подчеркивает бюст украинской певицы. Ко всему, ее весенний look также состоит из ментоловой длинной юбки от украинского-бельгийского бренда FLOW THE LABEL и пиджака в черно-белую полоску от фирмы SIX. К слову, ранее артистка уже позировала в голубом плаще от этого бренда на улицах Нью-Йорка.

Яркий образ украинской звезды
Яркий образ украинской звезды
Фото: instagram.com/tina_karol

Нежно убрав волосы с шеи, звезда демонстрирует стильные металлические серьги от бренда MARQUE. На стройный ногах Тины красуется неординарная прозрачная обувь на каблуках.

Напомним, Тина Кароль очаровала весенним образом от украинских дизайнеров. Певица опубликовала в Instagram фото, где позирует в легком весеннем топе пудрового оттенка на тонких бретельках от молодого украинского бренда женской одежды FLOW THE LABEL и юбке от FROLOV. Ранее Тина Кароль показала, как выглядит в повседневной жизни.  

Также смотрите видео, как Тина Кароль воспитывает своего сына:

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