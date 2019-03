Желтый ей к лицу: Тина Кароль в боди подчеркнула пышный бюст

Фанаты в восторге от нового образа певицы

Чувственная Тина Кароль Фото: instagram.com/tina_karol

Украинская певица Тина Кароль после стильного образа от украинского бренда the COAT порадовала своих подписчиков в Instagram новым ярких нарядом.

Сидя на стуле, чувственная Кароль позирует в желтом боди с замком в области декольте от FROLOV. Такая форма одежды выгодно подчеркивает бюст украинской певицы. Ко всему, ее весенний look также состоит из ментоловой длинной юбки от украинского-бельгийского бренда FLOW THE LABEL и пиджака в черно-белую полоску от фирмы SIX. К слову, ранее артистка уже позировала в голубом плаще от этого бренда на улицах Нью-Йорка.

Яркий образ украинской звезды Фото: instagram.com/tina_karol

Нежно убрав волосы с шеи, звезда демонстрирует стильные металлические серьги от бренда MARQUE. На стройный ногах Тины красуется неординарная прозрачная обувь на каблуках.

Напомним, Тина Кароль очаровала весенним образом от украинских дизайнеров. Певица опубликовала в Instagram фото, где позирует в легком весеннем топе пудрового оттенка на тонких бретельках от молодого украинского бренда женской одежды FLOW THE LABEL и юбке от FROLOV. Ранее Тина Кароль показала, как выглядит в повседневной жизни.

