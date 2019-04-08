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Желтый шелк: новый выход Эмили Ратаковски в провокационном платье

Роскошная Эмили посетила вечеринку в желтом платье

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:35
Эмили Ратаковски
Эмили Ратаковски
Фото: instagram.com/emrata

Знаменитая американская фотомодель Эмили Ратаковски ошеломила поклонников изысканным нарядом. Для вечеринки в Нью-Йорке горячая красотка выбрала изысканное платье насыщенного желтого оттенка.

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Праздничный наряд был выполнен из шелка и повторял стройные изгибы тела Эмили. Отсутствие нижнего белья сделал образ более провокационным и сексуальным. Также невозможно было отвести глаз от глубокого разреза в области декольте. 27 летняя модель дополнила вечерний look золотистыми босоножками, которые подчеркивали подкаченные ноги манекенщицы, и клатчем такого же цвета.

Эмили Ратаковски блистала в желтом платье из шелка
Эмили Ратаковски блистала в желтом платье из шелка
Фото: Getty Images

Макияж знаменитости был достаточно дерзким и насыщенным – розовато-золотистые тени выходили за границы века. А в ушах сверкали золотые серьги в виде колец.

После эффектного появления на вечеринке Эмили Ратаковски расстроила фанатов повседневным образам во время прогулки вместе с мужем Себастьяном Бир-Маклардом. Фотографы запечатлели модель в ярко-оранжевом спортивном кроп-топе и обтягивающей юбке. Спортивный look не украшал яркую Эмили, более того, в таком костюме она смотрелась как подросток. 

Эмили Ратаковски с мужем Себастьяном Бир-Маклардом в ярко-оранжевом костюме
Эмили Ратаковски с мужем Себастьяном Бир-Маклардом в ярко-оранжевом костюме
Фото: Getty Images

Недавно вокруг Эмили Ратаковски разгорелся скандал. Снявшись для украинского Harper`s Bazaar, в своим Instagram девушка написала, что "была рада" украсить обложку Harper`s Bazaar Russia (то есть России). Сама Эмили никак не отреагировала на сообщения ее подписчиков в комментариях и не исправила публикацию.

Напомним, Эмили Ратаковски надела с мужем одинаковые пуховики украинского бренда. 

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