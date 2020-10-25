Желтый свитер и широкие брюки: стильный образ Елены Зеленской на выборах
Супруга президента появилась на избирательном участке в легком повседневном образе
25 октября в Украине проходят местные выборы. Супруга президента Елена Зеленская выбрала для голосования достаточно легкий и простой уличный образ – широкие штаны, кроссовки и трендовый пушистый свитер. Первая леди Украины не забыла о главном "аксессуаре" – защитной маске.
Чаще всего Елена Зеленская для публичных выходов выбирает стильные костюмы, лаконичные и модные платья от украинских дизайнеров. Недавно она прилетела в Турцию в миди-платье от любимого бренда SIX.
На этот раз супруга главы государства надела более комфортную одежду: яркий желтый свитер oversize, черные штаны с карманами и белые кроссовки. Волосы Елена подвязала платком, завершив образ темными солнцезащитными очками.
Ранее мы рассказывали, какой костюм носить этой осенью на примере Елены Зеленской.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное