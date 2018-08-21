Женщина в красном: Тина Кароль пришла на концерт в элегантном наряде
На свой последний концерт Тина Кароль надела красивый наряд с металлическими фрагментами
Тина Кароль, которая не так давно поделилась с поклонниками фотографиями своего сына, отыграла концерт в одном из столичных торгово-развлекательных центров. Как всегда, послушать любимую исполнительницу пришло очень много ее поклонников.
По такому поводу Тина выбрала наряд от бренда Fannieschiavoni, который славится своей любовью к элементам из металла. Стоит признать, удлиненный красный пиджак со вставкой, напоминающей кольчугу, был ей очень к лицу.
Также на странице в Instagram Кароль выложила фрагмент своего выступления, во время которого она исполняла песню "Мужчина моей мечты".
Напомним, ранее Тина Кароль рассказала о личном кризисе. А на одном из своих концертов засветилась в смелом платье-мини на тонких бретелях нежно-голубого цвета.