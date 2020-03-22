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Женщина-весна: Тина Кароль пленила красотой в платье с глубоким декольте

Певица продемонстрировала стройное тело

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 23:24

Украинская исполнительница Тина Кароль даже в условиях карантина продолжает пленить поклонников своей красотой и утонченным вкусом стиля. На днях поп-дива украинской эстрады демонстрировала на фото маску за 2,3 тысячи гривен, а теперь Кароль предстала в весеннем образе.

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Во время первого этапа вокальных нокаутов шоу "Голос країни-10" Тина Кароль эпатировала публику новым образом. Несмотря на снег за окном, певица облачилась в желтое облегающее платье, которое точечно подчеркивало стройную фигуру звезды. Но кульминацией образа стало глубокое декольте и тоненькие бретельки, придающие наряду пикантности.

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Ко всему, знаменитость дополнила образ не любимым красным цветом, а сделала акцент на губах розовой помадой. Look звездного тренера дополняли изысканные босоножки цвета фуксии.

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Ранее мы рассказывали, как менялся образ Тины Кароль. Кроме того, узнайте ТОП-5 гугл-запросов о популярной певице.

Ко всему, во время одного из эфиров вокального шоу "Голос країни-10" исполнительница очаровала поклонников новым платьем за 36 тысяч гривен.

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