Джинсовые шорты-трусы: приманка или "пугало" для украинских мужчин?
Тренды в женской моде, которые не понимают мужчины
Шорты, которые шокируют своей длиной – очередная провокационная новинка от дизайнеров. И это лишь один из нескольких смелых трендов, которые предлагают в этом сезоне женщинам. Как воспринимают такую моду мужчины?
Наталья Тимуршина сходила на фэшн-ревизию вместе со звездным певцом Виталием Козловским.
Ультракороткие джинсовые шорты! Французский бренд выпустил очередную новинку. Модельеры утверждают: фасон не только для смелых. Такие шорты можно носить не только на голое тело, но и поверх штанов!
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По мнению певца Виталия Козловского, такие экстравагантные тренды мужчин скорее отпугивают. Виталий приверженец классики не только в одежде, а большинство предложенных модных трендов исполнителя шокируют:
"Мне кажется, я вообще ничего не понимаю в моде, честно вам скажу на сегодняшний момент!", – признается артист
Сочетание платьев-комбинаций поверх футболки звезда тоже не понимает. А вот леопардовый принт и полоска артисту на женщинах нравится.
Больше о трендах весны/лета 2019 читайте в нашей статье. Также ранее мы рассказывали, какие сапоги носить весной и как правильно носить джинсы разных фасонов.
К слову, этой весной также актуальны будут велосипедки. Подробнее о новом тренде смотрите в сюжете:
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