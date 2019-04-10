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Джинсовые шорты-трусы: приманка или "пугало" для украинских мужчин?

Тренды в женской моде, которые не понимают мужчины

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:16

Шорты, которые шокируют своей длиной – очередная провокационная новинка от дизайнеров. И это лишь один из нескольких смелых трендов, которые предлагают в этом сезоне женщинам. Как воспринимают такую ​​моду мужчины?

Наталья Тимуршина сходила на фэшн-ревизию вместе со звездным певцом Виталием Козловским.

Ультракороткие джинсовые шорты! Французский бренд выпустил очередную новинку. Модельеры утверждают: фасон не только для смелых. Такие шорты можно носить не только на голое тело, но и поверх штанов!

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По мнению певца Виталия Козловского, такие экстравагантные тренды мужчин скорее отпугивают. Виталий приверженец классики не только в одежде, а большинство предложенных модных трендов исполнителя шокируют:

"Мне кажется, я вообще ничего не понимаю в моде, честно вам скажу на сегодняшний момент!", – признается артист

Сочетание платьев-комбинаций поверх футболки звезда тоже не понимает. А вот леопардовый принт и полоска артисту на женщинах нравится.

Платье-комбинация в сочетании с белой футболкой
Платье-комбинация в сочетании с белой футболкой
Фото: Pinterest

Больше о трендах весны/лета 2019 читайте в нашей статье. Также ранее мы рассказывали, какие сапоги носить весной и как правильно носить джинсы разных фасонов.

К слову, этой весной также актуальны будут велосипедки. Подробнее о новом тренде смотрите в сюжете:

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