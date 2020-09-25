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Женственность и футуристичность: как прошел новый показ Prada

Сегодня, 12:25

Миучча Прада и Раф Симмонс представили коллекцию весна–лето 2021

Раф Симонс и Миучча Прада представили совместный показ новой коллекции Prada весна-лето 2021. Модное шоу, состоявшееся 24 сентября, стало одним из самых ожидаемых в этом году. Дизайнеры показали прямую трансляцию с подиума, обустроенного в пустом зале с желтыми шторами. Далее в материале рассказываем, что зрителям показали Прада и Симмонс.

Модели вышли в узких брюках в стиле 90-х, длинных футболках без рукавов, туниках, тренчах-накидках. Почти на каждой вещи виднеется увеличенный треугольный логотип Prada.

Показ Prada SS 2021
Фото: Prada
Показ Prada SS 2021
Фото: Prada
Показ Prada SS 2021
Фото: Prada
Показ Prada SS 2021
Фото: Prada
Показ Prada SS 2021
Фото: Prada
1/5

В одежде прослеживается почерк Миуччи, которая добавила коллекции строгости и некой серости. Раф же разбавил все это объемными формами и многослойностью.

Показ Prada SS 2021
Фото: Prada
Показ Prada SS 2021
Фото: Prada
Показ Prada SS 2021
Фото: Prada
Показ Prada SS 2021
Фото: Prada
Показ Prada SS 2021
Фото: Prada
1/5

Обувь из коллекции Prada SS 2021 вдохновлена 60-ми. Это туфли с острыми носками и миниатюрными каблуками, босоножки с глянцевыми язычками и яркими деталями.

Ранее мы рассказывали, что купить у локальных брендов, чтобы создать стильный осенний образ.

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