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Жертвы моды: у Ники Минаж выпала грудь, а британки скупают свадебные платья с карманами

В мире моды ежедневно случаеся что-нибудь эдакое

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:26

Мир моды в последнее время не перестает удивлять. Например, невесты Великобритании поголовно скупают свадебные платья с карманами. По мнению стилистов, это очень стильно и практично, поскольку можно в любое время достать из кармана телефон и сделать селфи на танцполе. Ранее подобные модели считались безвкусицей, теперь же их заказывают все чаще.

 В это время британский бренд "Асос" продает женский пояс, подозрительно похожий на срезанный ножницами пояс от джинсов. Стоит новинка 660 гривен, а носить ее рекомендуют поверх брюк.

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А настоящей жертвой моды стала певица Ники Минаж, платье которой не выдержало темперамента звезды, и ее грудь случайно оказалась на всеобщем обозрении. Свидетелями конфуза стали 50000 зрителей фестиваля, на котором она выступала.

Напомним, ранее актриса Кейт Бекинсэйл пришла на вечеринку в очень откровенном платье, больше напоминающем купальник.

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Источник: "Сегодня"
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