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Живая кукла: Леди Гага поразила эпатажным образом в перьях

Голливудская звезда удивила эпатажным образом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:58
Леди Гага
Леди Гага
Фото: AFP

Знаменитая голливудская певица и актриса Леди Гага, которая недавно очаровала публику своим вечерним образом на красной дорожке "Оскара 2019", украсила обложку V Magazine. 

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Артистка примерила эпатажный образ "межгалактической Марии Антуанетты" и предстала в роскошном черном облегающем платье с глубоким декольте от Armani. На обложке 10-го юбилейного выпуска журнала образ Леди Гаги довершила розовая накидка из перьев и украшения в индианском стиле.

INSTAGRAM (@vmagazine)

А вот на втором кадре звезда позировала в серебристом платье от Versace. Образ знаменитой певицы дополняла объемная и высокая прическа эпохи рококо с перьями и сапожки на гигантской платформе в тон наряду. 

Леди Гага в образе "межгалактической Марии Антуанетты"
Леди Гага в образе "межгалактической Марии Антуанетты"
Фото: www.instagram.com/vmagazine

"Мы попытались превратить Леди Гагу в живую куклу, живую икону, в одну из тех фигурок, которые люди коллекционируют и расставляют на каменных полках. Но в натуральную величину", – рассказал французский графический дизайнер и фотограф Жан-Поль Гуд.

Напомним, что песня "Shallow" Леди Гаги из фильма "Рождение звезды" получила "Оскар" за лучшую песню к фильму. 

Отметим, что съемочная группа "Сегодня" следила за подготовкой к "Оскару", а также была на красной дорожке и самой церемонии.

Смотрите видео о том, как прошла церемония награждения "Оскар 2019":

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