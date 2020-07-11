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Журнал Playboy второй раз в истории поместил на обложку мужчину: фото

Сегодня, 11:10

Лицом провокационного выпуска стал пуэрториканский рэпер Bad Bunny

Мужской журнал Playboy второй раз за свою многолетнюю историю существования поместил на обложку мужчину. Лицом июльского номера известного глянца стал пуэрториканский певец и рэпер Bad Bunny. Пользователи Сети восприняли это с негодованием.

На обложке Bad Bunny предстал в черной рубашке с обнаженной грудью, со стразами на ногтях и в стильных очках. Он также позировал для фотосесии в позолоченной тоге Versace, в цепях и лавровом венке.

Фото для журнала были опубликованы в официальном Instagram-аккаунте Playboy.

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В статье исполнитель говорит о сексе, обществе, музыкальной индустрии и женщинах.

"Общество в целом и музыкальная индустрия относятся к женщинам так, будто они ничто. Женщины – тоже люди и заслуживают уважения и достойного обращения", – цитирует музыканта издание.

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Отметим, что в 2019 году Bad Bunny вместе с сотнями тысяч пуэрториканцев протестовал против коррупции в правительстве. Он также поддерживает права ЛГБТ+, борется с гомофобией и считается иконой в латиноамериканском комьюнити.

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Примечательно, что первым мужчиной на обложке Playboy был сам Хью Хефнер – создатель культового глянца и компании Playboy Enterprises. Тематический выпуск был посвящен Хефнеру после его смерти.

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В Сети читатели журнала высказали мнение, что Хью Хефнер не одобрил бы решение поместить на обложку журнала мужчину. А кто-то, наоборот, считает, что это неплохой шаг к развитию журнала в соответствии с актуальными аспектами современного мира.

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журнал рэпер обложка Playboy
Источник: nstagram.com/playboy
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