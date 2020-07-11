Журнал Playboy второй раз в истории поместил на обложку мужчину: фото

Лицом провокационного выпуска стал пуэрториканский рэпер Bad Bunny

Мужской журнал Playboy второй раз за свою многолетнюю историю существования поместил на обложку мужчину. Лицом июльского номера известного глянца стал пуэрториканский певец и рэпер Bad Bunny. Пользователи Сети восприняли это с негодованием.

На обложке Bad Bunny предстал в черной рубашке с обнаженной грудью, со стразами на ногтях и в стильных очках. Он также позировал для фотосесии в позолоченной тоге Versace, в цепях и лавровом венке.

Фото для журнала были опубликованы в официальном Instagram-аккаунте Playboy.

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В статье исполнитель говорит о сексе, обществе, музыкальной индустрии и женщинах.

"Общество в целом и музыкальная индустрия относятся к женщинам так, будто они ничто. Женщины – тоже люди и заслуживают уважения и достойного обращения", – цитирует музыканта издание.

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Отметим, что в 2019 году Bad Bunny вместе с сотнями тысяч пуэрториканцев протестовал против коррупции в правительстве. Он также поддерживает права ЛГБТ+, борется с гомофобией и считается иконой в латиноамериканском комьюнити.

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Примечательно, что первым мужчиной на обложке Playboy был сам Хью Хефнер – создатель культового глянца и компании Playboy Enterprises. Тематический выпуск был посвящен Хефнеру после его смерти.

В Сети читатели журнала высказали мнение, что Хью Хефнер не одобрил бы решение поместить на обложку журнала мужчину. А кто-то, наоборот, считает, что это неплохой шаг к развитию журнала в соответствии с актуальными аспектами современного мира.

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