Зима без снега: 5 модных образов на каждый день

Подбираем стильные луки для новой зимы

5 зимних образов на каждый день Фото: Pinterest

Радоваться отсутствию снега зимой или грустить по этому поводу – каждый решает сам. Но ясно одно: привычный зимний гардероб придется корректировать, и придумывать все новые и новые образы, дабы сохранить любимый стиль и выдержать испытания переменчивой погодой. В этом материале узнайте, что носить зимой 2020, чтобы выглядеть модно.

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Модные образы зима 2020

Подбирая зимние образы 2020, отказаться от свитера, конечно, сложно. Мысленно мы все же хотим облачиться во что-то кашемировое или шерстяное, поднять воротник повыше и отправиться на долгую прогулку. Если свитер или гольф с ярким принтом, оставьте именно его главным акцентом, а в пару подбирайте элементы более спокойных тонов. Трикотажная юбка свободного кроя, лаконичная закрытая обувь на небольшой танкетке. Можно не отказывать себе в анималистичном принте – аксессуары или сумка будут в самый раз.

Водолазка – это не просто универсальная вещь, это лучшее, что можно добавить себе в гардероб в любом сезоне. Но и зимние образы 2020 не обойдутся без этого элемента гардероба. Этой зимой сочетайте водолазку с широкими джинсами и маскулинным пиджаком оттенка лесного мха. Не утяжеляйте образ громоздкими деталями и объемными аксессуарами, отдайте предпочтение остроносым туфлям на небольшом каблуке и сумочке на короткой ручке.

Популярность боди пришла к нам неожиданно, но подарила каждой из нас отличную возможность идеально подчеркивать фигуру, легко ее корректировать и расставлять акценты. Если хочется собрать слегка откровенный образ, позвольте себе примерить белоснежный боди на тонких бретелях со скрытыми чашечками. Так декольте будет выглядеть очень привлекательно. К нему в пару грубый деним, чтобы сыграть на контрасте тканей и фактур.

Свитшот это не только о спортивном или немного домашнем образе в выходной, когда хочется спокойно прогуливаться по любимым улицам города и наслаждаться спокойствием. Этот "уютный" элемент гардероба легко можно внедрить даже в деловой образ. Модные тенденции зимы 2020 навеяны прошлым: сочетая свитшот с облегающими брюками и объемной рубашкой можно повторить образ из американских сериалов нашей юности и выглядеть супер стильно. Для особенного повода можно позволить себе бархатные лодочки или сверкающие украшения.

Какие же зимние луки 2020 без романтики! Сколько красавиц из любимых романтических фильмов покоряли нас своим особенным чувством стиля. Делают они это легко и непринужденно, словно у них в голове всегда имеется идеальный образ для любого повода. Сочетать массивное с летящим, грубое с романтичным, светлое с темным – вот в чем изюминка и проявление собственного вкуса. Шелковая юбка уместна и зимой, если дополнить ее мягким свитером и грубыми ботинками на шнуровке. К месту будут украшения из жемчуга в виде серьг или тонких нитей на шее.

Напомним, что ранее мы рассказывали, как носить базовый гольф этой зимой.

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