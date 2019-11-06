Зима близко: как одеться красиво и одновременно недорого

ТОП-5 идей бюджетного шопинга на зиму

Куртка или пальто, теплые сапоги или ботинки? Сколько стоит приодеться к зиме с наименьшими потерями для кошелька? "Сегодня" расскажут, как сэкономить в сезон, когда цифры в платежках за квартплату растут. Корреспондент Инна Мельник нашла самый низкий ценник на сезонную одежду.

Покупки в интернете

Диапазон цен в интернет-магазинах – широк. За верхнюю одежду продавцы просят от 500 гривен, а за теплые сапоги – от 1000 гривен. А вот за пальто придется отдать более 2000 гривен.

Значительно дешевле – секонд-хенды. Шопинг может обойтись едва ли не в сотню гривен, если цена – за килограмм. Главное, говорят покупатели, внимательно рассматривать товар. Купить целый зимний комплект из верхней одежды и обуви можно за 500 гривен.

Читайте также: Шесть образов от украинских дизайнеров на осень

Столичный рынок

Далее – столичный рынок. Здесь цены на любой кошелек. И всегда можно торговаться. Высокие сапоги, короткие ботинки, на каблуках и на низком ходу – выбор широк. За зимнюю обувь просят от 1000 гривен. Пуховик и сапоги на шерстяной подкладке рыночные продавцы предлагают в среднем за 3500 гривен.

Индивидуальный пошив

Пальто, сшитое в ателье – сядет идеально – уверяют портные. За месяц вам сошьют идеальное пальто, правда цена будет кусаться – от 8000 гривен.

Трендовые фасоны пальто на новый сезон 2019/2020 Фото: Instagram.com

"Спрос на индивидуальный пошив, он есть, потому что люди не могут найти изделия из качественных материалов. При индивидуальном пошиве человек может сам подобрать ткань и фурнитуру", – рассказывает директор столичного ателье Юлия Кузьмичева.

Продлить жизнь старым вещам

Стилисты также советуют вместо спонтанных покупок занести в химчистку старые вещи или отдать в ателье на перешивку, чтобы мастера вставили на карманах мех или другие интересные материалы. Стоимость такой услуги может достичь нескольких сотен гривен.

Напомним, ранее мы писали, когда Черная пятница в Украине 2019: узнайте дату старта тотальных распродаж.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.