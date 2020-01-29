"Золотой" выход Шарлиз Терон: актриса покорила публику роскошным нарядом

Актриса выбрала наряд Louis Vuitton

Актриса Шарлиз Терон Фото: Getty Images

Американская актриса Шарлиз Терон, которая рассказала о насилии в семье, посетила 22-ю церемонию вручения наград Гильдии костюмеров, которая состоялась ночью 29 января в отеле The Beverly Hilton в Беверли-Хиллз. Звезда покорила не только нарядом, но и своими формами – актриса заметно похудела.

Узнайте подробности нового романа Шарлиз Терон:

44-летняя звезда выбрала наряд от Louis Vuitton с черными вставками на рукавах и манжетами черного цвета.

Актриса Шарлиз Терон Фото: Getty Images

Платье со шлейфом было расшито камнями и переливалось пайетками. Овальное декольте делало ее более привлекательной и сексуальной.

Отметим, что звезда умеет покорять публику своими нарядами, но в этот раз она была поистине неотразима.

Напомним, ранее Шарлиз Терон раскрыла подробности семейной трагедии. Когда будущая звезда была еще ребенком, ее родная мать Герда Джейкоб Алетта Мариц застрелила отца актрисы. Шарлиз было 15 лет, когда это случилось.

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