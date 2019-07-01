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Золотые серьги: три пары, которые должны быть у каждой модницы

Стильные золотые серьги — это всегда хорошее вложение в собственный образ

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:10

Такие украшения подчеркнут достоинства лица, красоту ушей, а также помогут создать конкретный образ — в зависимости от стиля украшения, которое было выбрано.

Если рассматривать золотые серьги на gold.ua, то станет понятно: среди сотен красивых моделей каталога не так просто выбрать и заказать что-то для себя. Поэтому тем, кто только начинает собирать свою коллекцию, для начала стоит ориентироваться на три базовых варианта.

Серьги-гвоздики или пусеты

Это простые и базовые решения, если в качестве вставки выбран один светлый камень. Наиболее универсальной является прозрачная вставка — бриллиант или циркон. Пусеты с таким элементом сочетаются абсолютно со всем: от спортивных костюмов — до элегантных платьев на выход. Причем они актуальны в любую пору года: их удобно носить и летом, и зимой под шапку либо платок.

Если классические гвоздики уже есть, можно выбрать золотые сережки с каким-то нестандартным элементом: цветным камнем, фигуркой, вставкой из эмали. Будьте внимательны: если вы приобретаете изделия с дорогими камнями, их застежки должны закручиваться на резьбе — в этом случае вы никогда не потеряете украшение.

Серьги-кольца: еще один универсальный вариант

Тем, у кого еще нет сережек в форме кольца, стилисты советуют остановиться на изделиях с небольшим или средним диаметром — до одного сантиметра. Такие решения тоже универсальны и подходят под все. А вот кольца с крупным диаметром — это уже украшения, которые требовательны к общему стилю, виду одежды и образу. Они заметные, в какой-то степени даже дерзкие, потому что позволяют создавать интересные смелые образы, которые не остаются незамеченными.

Серьги-цепочки: для красивого силуэта шеи

Серьги из золота, выполненные в виде цепочек, — это прекрасный выбор для тех, кто хочет зрительно удлинить шею, сделать ее более изящной и хрупкой. Они замечательно смотрятся с короткими стрижками, высокими прическами, которые открывают уши. Большой плюс и в том, что такие ювелирные украшения радуют разнообразием, и покупатели могут выбрать:

  • Цепочки без каких-либо лишних деталей — они тонкие и заметные только с близкого расстояния. Подходят для деловых, классических, праздничных образов.
  • Изделия с камнями и различными подвесками. Тут вариантов масса: от одного камня — до россыпи деталей, украшенных эмалью и вставками.
  • Асимметричные модели. Такие изделия сейчас находятся на пике моды: элементы в них расположены по-разному, поэтому у одной сережки камень может быть вверху, а у другой — внизу.

Gold.ua: сережки для любого образа

Интернет-магазин Gold.ua, который принимает заказы из любой точки Украины, предлагает своим покупателям выбор сережек любого дизайна: от самого простого по низким ценам — до сложного, фантазийного. Покупатели получают внушительный ассортимент украшений и гарантию того, что каждое купленное изделие отвечает самым строгим требованиям качества.

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