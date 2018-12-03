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Звезда "50 оттенков серого" пришла на фестиваль в платье украинского дизайнера

Дакота Джонсон в очередной раз продемонстрировала хороший вкус

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:02
Дакота Джонсон. Фото: Getty
Дакота Джонсон. Фото: Getty

Дакота Джонсон, ранее пришедшая на вечернее ток-шоу в черном соблазнительном комбинезоне от Givenchy, снова появилась на публике в элегантном образе, да еще и от украинского дизайнера.

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Дакота Джонсон в платье украинского бренда Bevza
Фото: Getty

Звезда "50 оттенков серого" появилась на красной дорожке Международного кинофестиваля в Марракеше. Куда надела длинное серебристое шелковое платье с короткими рукавами от отечественного бренда Bevza. Дополнила образ актриса серебристыми босоножками на высоком каблуке.

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Дакота Джонсон в платье украинского бренда Bevza
Фото: AFP

Как сообщается, для дизайнера Светланы Бевзы это стало неожиданностью, однако она одобрила выбор Дакоты.

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Дакота Джонсон в платье украинского бренда Bevza
Фото: AFP

Напомним, ранее Дакота Джонсон появилась на красной дорожке 75-го Венецианского кинофестиваля в невероятно эффектном красном платье от модного Дома Dior.

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Источник: "Сегодня"
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