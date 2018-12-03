Звезда "50 оттенков серого" пришла на фестиваль в платье украинского дизайнера
Дакота Джонсон в очередной раз продемонстрировала хороший вкус
Дакота Джонсон, ранее пришедшая на вечернее ток-шоу в черном соблазнительном комбинезоне от Givenchy, снова появилась на публике в элегантном образе, да еще и от украинского дизайнера.
Звезда "50 оттенков серого" появилась на красной дорожке Международного кинофестиваля в Марракеше. Куда надела длинное серебристое шелковое платье с короткими рукавами от отечественного бренда Bevza. Дополнила образ актриса серебристыми босоножками на высоком каблуке.
Как сообщается, для дизайнера Светланы Бевзы это стало неожиданностью, однако она одобрила выбор Дакоты.
Напомним, ранее Дакота Джонсон появилась на красной дорожке 75-го Венецианского кинофестиваля в невероятно эффектном красном платье от модного Дома Dior.
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Источник: "Сегодня"