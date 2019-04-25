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Звезда "Гарри Поттера" Бонни Райт снялась в рекламе купальников из пластика

Бонни Райт призывает общество к разумной моде

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:04
Звезда "Гарри Поттера" Бонни Райт
Звезда "Гарри Поттера" Бонни Райт
Фото: Getty Images

В последнее время забота об экологии становится главной задачей известных брендов, которые производят одежду. Так, недавно всемирно известный бренд Ralph Lauren выпустил поло из переработанного пластика, на каждое изделие ушло около 12 бутылок. 

Помимо производства экологически чистого продукта, к пропаганде таких изделий подключаются и мировые звезды. К примеру, британская актриса Бонни Райт, известная по роли Джинни Уизли в фильмах о Гарри Поттере, стала лицом рекламной кампании купальников Fair Habor из переработанного пластика. 

Бонни Райт в эко-купальнике Fair Habor
Бонни Райт в эко-купальнике Fair Habor
Фото: instagram.com/thisisbwright

Бонни Райт в купальнике собственного дизайна
Бонни Райт в купальнике собственного дизайна
Фото: instagram.com/thisisbwright

"На мне купальник, изготовленный из 11 пластиковых бутылок, дизайн которого я придумала сама. Теперь вы тоже сможете носить такие", – написала 28-летняя актриса у себя в Instagram.

Скриншот из соцсети

К слову, 15% от продаж экологических купальников будут перечислены в некоммерческую организацию по охране окружающей среды, в частности – залива Санта-Моника в Калифорнии.

В Украине тоже развивается сознательная мода. Недавно дизайнеры создали коллекцию купальников из переработанного пластика.

Больше о трендах весны/лета 2019 читайте в нашей статье. Также ранее мы рассказывали, какие сапоги носить весной и как правильно носить джинсы разных фасонов.

К слову, этой весной также актуальны будут велосипедки. Подробнее о новом тренде смотрите в сюжете:

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