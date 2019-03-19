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Звезда "Великолепного века" в прозрачном платье: новый выход Мерьем Узерли

"Роксолана" позировала на красной дорожке в Дубае

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:28
Турецкая актриса с кинопродюсером на показе Dior
Турецкая актриса с кинопродюсером на показе Dior
Фото: Getty Images

Известная турецкая актриса Мерьем Узерли, к которой пришла популярность благодаря сериалу "Великолепный век", посетила показ кутюрной коллекции Christian Dior сезона весна-лето 2019 в Дубае.

Для выхода на красную дорожку 35-летняя звезда кино предстала в длинном полупрозрачном платье с россыпью камней и серебристой сумкой-седлом от Dior. Для завершения образа актриса подобрала босоножки цвета металлик, несколько золотых колец и лишь в одном ухе актрисы сверкала золотая серьга. 

Мерьем Узерли на показе Dior
Мерьем Узерли на показе Dior
Фото: Getty Images

Светский аутфит дополняла высокая прическа – собранные волосы, а также легкий нюдовый макияж. После съемок в популярном сериале "турецкая Роксолана" уже несколько раз меняла цвет волос. На этом мероприятии Мерьем предпочла появиться в темно-шоколадном оттенке. 

Напомним, ранее известная модель-бунтарка Кара Делевинь удивила смелым декольте на показе Dior. Кара, которая часто отдает предпочтение street style и обычно появляется на публике в образе хулиганки, удивила столь женственным нарядом. Знаменитость надела нежно-розовое плиссированное платье с откровенным декольте от модного дома Dior. 

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Dior Великолепный век Мерьем Узерли
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