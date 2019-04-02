10 причин, почему нужно ехать на отдых в Карпаты

Советы от авторов путеводителя The Carpathians Travel Guide

Путеводитель The Carpathians Travel Guide Фото: Made in Ukraine

Команда Made in Ukraine представила англоязычный карманный путеводитель самыми интересными местами Карпат – The Carpathians Travel Guide. Несколько недель назад это издание, а также Kyiv & Region Travel Guide, презентовали в здании ООН в рамках делегации "Украинские женщины в ООН".

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"Обычные путеводители, которые продаются в книжных магазинах, не передают той красоты и не содержат перечень мест, которые меняются с каждым годом", – рассказывает основательница проекта и соавтор путеводителя Юлия Савостина.

Путеводителя The Carpathians Travel Guide Фото: Made in Ukraine

10 причин, почему нужно ехать на отдых в Карпаты

Проехать на Карпатском трамвайчике – раритетном мини-поезде вдоль живописной горной реки и домиков местных жителей. Покататься на лыжах, сноуборде, санках, сноутюбах, коньках, квадроциклах, снегоходах, собачьих упряжках на одном из десятка карпатских горнолыжных курортов, оборудованных самыми современными подъемниками и снегогенераторами. Слепить творожную лошадку, расписать писанку, сыграть на дрымбе, станцевать аркан. Купить вышиванку, полотенца, керамику, украшения из бисера, изделия из дерева и кожи на знаменитых этно-рынках в Косово, Кутах или Яремче. Подняться на вершину Говерлы. Одним махом за три часа или растянув поход по живописным склонам на выходные. Полюбоваться красивыми водопадами: Пробий, Шипит, Большой Гук, Малый Гук. И заглянуть в "синий глаз" гор – самое большое озеро Карпат Синевир. Попробовать блюда карпатской кухни: банош, бограч, грибную похлебку и еще с десяток специалитетов. Увидеть рукотворные достопримечательности: Невицкий и Ужгородский замки, замки Паланок, Берегвар и Сент-Миклош; бойковские деревянные церкви из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО; старинный арочный виадук в Ворохте. Сплавиться по Черному Черемошу или заняться скалолазанием. А может, выбрать велотур по горам или пеший поход с ночевкой? Искупаться в травяном чане или любом другом: молочном, винном, хвойном.

Напомним, отдых в Буковеле: на чем и сколько можно сэкономить. Также мы писали, Говерла, Синевир и горные реки: как мотоциклисты из Киева покорили Карпаты.

Смотрите видео: как и за сколько можно отдохнуть в Буковеле

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