10 самых древних городов в мире: как они выглядят сейчас

Портал для туристов Big 7 Travel составил любопытный рейтинг

Город Дамаск в Сирии Фото: Depositphotos

Популярное туристическое издание Big 7 Travel составило рейтинг десяти самых старых городов мира, которые были постоянно заселены. "Не все города являются популярными туристическими направлениями – некоторые в настоящее время опасны, но у каждого из них есть свое очарование", – отмечают авторы портала.

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ТОП-10 самых старых городов в мире

Дамаск, Сирия.

Дамаск был заселен еще с восьми до 10 тысяч лет до н. э.

Дамаск, Сирия Фото: Depositphotos

Иерихон, Палестина.

Укрепления, найденные в Иерихоне, относящиеся к 6800-м годам до н.э.

Иерихон, Палестина Фото: Depositphotos

Алеппо, Сирия.

Восемь тысяч лет обитают люди в Алеппо.

Алеппо, Сирия Фото: Depositphotos

Афины, Греция.

Аргос, Греция.

Пловдив, Болгария.

Файюм, Египет.

Библос, Ливан.

Сидон, Ливан.

Рей, Иран.

Ранее "Сегодня" опубликовали рейтинг самых безопасных городов мира. Также мы рассказывали про пять райских уголков на земле, куда очень сложно попасть туристам.

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