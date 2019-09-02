10 самых древних городов в мире: как они выглядят сейчас
Портал для туристов Big 7 Travel составил любопытный рейтинг
Популярное туристическое издание Big 7 Travel составило рейтинг десяти самых старых городов мира, которые были постоянно заселены. "Не все города являются популярными туристическими направлениями – некоторые в настоящее время опасны, но у каждого из них есть свое очарование", – отмечают авторы портала.
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- Дамаск, Сирия.
Дамаск был заселен еще с восьми до 10 тысяч лет до н. э.
- Иерихон, Палестина.
Укрепления, найденные в Иерихоне, относящиеся к 6800-м годам до н.э.
- Алеппо, Сирия.
Восемь тысяч лет обитают люди в Алеппо.
- Афины, Греция.
- Аргос, Греция.
- Пловдив, Болгария.
- Файюм, Египет.
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- Библос, Ливан.
- Сидон, Ливан.
- Рей, Иран.
Ранее "Сегодня" опубликовали рейтинг самых безопасных городов мира. Также мы рассказывали про пять райских уголков на земле, куда очень сложно попасть туристам.
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