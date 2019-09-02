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10 самых древних городов в мире: как они выглядят сейчас

Портал для туристов Big 7 Travel составил любопытный рейтинг

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:13
Город Дамаск в Сирии
Город Дамаск в Сирии
Фото: Depositphotos

Популярное туристическое издание Big 7 Travel составило рейтинг десяти самых старых городов мира, которые были постоянно заселены. "Не все города являются популярными туристическими направлениями – некоторые в настоящее время опасны, но у каждого из них есть свое очарование", – отмечают авторы портала.

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ТОП-10 самых старых городов в мире

  • Дамаск, Сирия.

Дамаск был заселен еще с восьми до 10 тысяч лет до н. э.

Дамаск, Сирия
Дамаск, Сирия
Фото: Depositphotos

  • Иерихон, Палестина.

Укрепления, найденные в Иерихоне, относящиеся к 6800-м годам до н.э.

Иерихон, Палестина
Иерихон, Палестина
Фото: Depositphotos

  • Алеппо, Сирия.

Восемь тысяч лет обитают люди в Алеппо.

Алеппо, Сирия
Алеппо, Сирия
Фото: Depositphotos

  • Афины, Греция.
  • Аргос, Греция.
  • Пловдив, Болгария.
  • Файюм, Египет.

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  • Библос, Ливан.
  • Сидон, Ливан.
  • Рей, Иран. 

Ранее "Сегодня" опубликовали рейтинг самых безопасных городов мира. Также мы рассказывали про пять райских уголков на земле, куда очень сложно попасть туристам.

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