10 самых фотографируемых мест в мире
Эксперты сервиса Skyscanner опубликовали результаты опроса туристов
Онлайн-сервис поиска авиабилетов и отелей Skyscanner провел опрос тысячи туристов и спросил, на фоне каких достопримечательностей они хотели бы сфотографироваться. Безоговорочным лидером признана Эйфелева башня, один из самых узнаваемых символов Парижа. За этот вариант проголосовали 18 процентов респондентов.
На втором месте – Каппадокия – скалистая местность в Турции, где проходит фестиваль воздушных шаров (15%).
Также в тройку вошел римский Колизей (13%).
- Эйфелева башня, Париж
- Каппадокия, Турция
- Колизей, Рим
- Красная площадь, Москва
- Таймс-сквер, Нью-Йорк
- Парк Гуэль в Барселоне
- Бурдж-Халифа, Дубай
- Бухта Халонг, Вьетнам
- Тауэрский мост, Лондон
- Виктория-Пик, Гонконг.
Ранее "Сегодня" рассказывали о самых дорогих и бюджетных городах мира для отдыха. Кроме этого, известное австралийское издательство Lonely Planet, которое специализируется на выпуске путеводителей для бюджетных туристов, составило рейтинг ТОП-10 лучших направлений для путешествий по Европе в 2019 году.
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