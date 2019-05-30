10 самых фотографируемых мест в мире

Эксперты сервиса Skyscanner опубликовали результаты опроса туристов

Онлайн-сервис поиска авиабилетов и отелей Skyscanner провел опрос тысячи туристов и спросил, на фоне каких достопримечательностей они хотели бы сфотографироваться. Безоговорочным лидером признана Эйфелева башня, один из самых узнаваемых символов Парижа. За этот вариант проголосовали 18 процентов респондентов.

Эйфелева башня, Париж Фото: Depositphotos

На втором месте – Каппадокия – скалистая местность в Турции, где проходит фестиваль воздушных шаров (15%).

Каппадокия, Турция Фото: Depositphotos

Также в тройку вошел римский Колизей (13%).

Колизей, Рим Фото: Depositphotos

10 самых фотографируемых мест в мире

Эйфелева башня, Париж

Каппадокия, Турция

Колизей, Рим

Красная площадь, Москва

Таймс-сквер, Нью-Йорк

Парк Гуэль в Барселоне

Бурдж-Халифа, Дубай

Бухта Халонг, Вьетнам

Тауэрский мост, Лондон

Виктория-Пик, Гонконг.

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