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10 самых фотографируемых мест в мире

Эксперты сервиса Skyscanner опубликовали результаты опроса туристов

Владимир Грисюк
Сегодня, 06:03

Онлайн-сервис поиска авиабилетов и отелей Skyscanner провел опрос тысячи туристов и спросил, на фоне каких достопримечательностей они хотели бы сфотографироваться. Безоговорочным лидером признана Эйфелева башня, один из самых узнаваемых символов Парижа. За этот вариант проголосовали 18 процентов респондентов. 

Эйфелева башня, Париж
Эйфелева башня, Париж
Фото: Depositphotos

На втором месте – Каппадокия – скалистая местность в Турции, где проходит фестиваль воздушных шаров (15%). 

Каппадокия, Турция
Каппадокия, Турция
Фото: Depositphotos

Также в тройку вошел римский Колизей (13%).

Колизей, Рим
Колизей, Рим
Фото: Depositphotos

10 самых фотографируемых мест в мире

  • Эйфелева башня, Париж
  • Каппадокия, Турция
  • Колизей, Рим
  • Красная площадь, Москва
  • Таймс-сквер, Нью-Йорк
  • Парк Гуэль в Барселоне
  • Бурдж-Халифа, Дубай
  • Бухта Халонг, Вьетнам
  • Тауэрский мост, Лондон
  • Виктория-Пик, Гонконг.

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Источник: Сегодня
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