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10 самых интересных и захватывающих фильмов о путешествиях

Эти кинокартины не оставят вас равнодушными

Владимир Грисюк
Сегодня, 12:24

Из-за пандемии коронавируса многие страны мира закрыли границы и огласили строгий карантин. Сейчас не самое лучшее время для путешествий и туризма, однако выход есть! Предлагаем вам подборку 10 самых интересных и захватывающих фильмов о путешествиях для обязательного просмотра от сервиса TripMyDream!

"Вики, Кристина, Барселона", 2008

  • Режиссер: Вуди Аллен
  • Места в фильме: Барселона
  • В цитатник: "Правда жизни у каждого своя, а не одна единственная на всех"

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Две американки прилетели в Барселону на каникулы. Естественно, что город их очаровал своей атмосферой, архитектурой. Но очаровал их также и некий художник Антонио, у которого, как оказалось, есть жена.

"Искусство путешествовать", 2008

  • Режиссер: Томас Вилан
  • Места в фильме: Никарагуа, Мачу-Пикчу, Перу, Колумбия, Боливия и озеро Уюни, Панама

Это история о человеке, который не побоялся что-то изменить в своей жизни и отравиться на поиски приключений. Коннору 19 лет, он собирался поступать в университет, собирался жениться на девушке, с которой был вместе не один год, но неожиданно для себя и для близких решает направить поезд судьбы по другому пути.

"Дикая", 2014

  • Режиссер: Жан-Марк Валле
  • Места в фильме: Тихоокеанская туристическая тропа в США (Сьерра-Невада, Калифорния, Орегон, Вашингтон)
  • В цитатник: "Восходы и закаты приходят с каждым днем, тебе решать, встречать их или нет... Стоять ли на пути красоты"

В жизни Шерил Стрейд происходят драматические перемены: развод, а затем и смерть матери. Она в одиночку будет пробираться сквозь снега и леса, проходить по рекам, водопадам и пустыням, забираться на высокие скалы и преодолевать свои страхи

"Путь", 2010

  • Режиссер: Эмилио Эстевес
  • Места в фильме: Северная Испания
  • В цитатник: "Что? Здесь и на велосипеде можно проехать? Тогда почему мы едем? Это просто смешно, друг"

Сын главного героя Тома – Дэниел – отправился в паломничество по пути Святого Иакова (The Camino de Santiago), однако погиб в самом начале странствия, попав в ужасный шторм. Том отправляется за телом сына и внезапно для себя, будучи состоявшимся мужчиной, доктором из Калифорнии, да к тому же в уже немолодом возрасте, решает пройти весь этот путь пешком вместо Дэниела. А это ни много ни мало – 800 км.

"Невероятная жизнь Уолтера Митти", 2013

  • Режиссер: Бен Стиллер
  • Места в фильме: Исландия, Исландия, Гималаи и другие
  • В цитатник: "Увидеть мир вокруг, испытать на себе опасности, преодолеть их, смотреть сквозь стены, быть ближе, находить друг друга, чувствовать. В этом цель жизни"

Уолтер живет непростой жизнью, но мечты – это то, что заставляет его жить дальше. В своих желаниях он и путешественник, и космонавт, а на деле – всего лишь иллюстратор в журнале.

Трасса 60, 2002

  • Режиссер: Боб Сейл
  • Места в фильме: разнообразные (преимущественно выдуманные) маленькие города США с реальными прототипами
  • В цитатник: "Колумб отправился в путь, не зная, будет ли ветер"

Гэри Олдман в роли загадочного волшебника с Большой дороги исполняет сокровенные желания путников.

"Поезд на Дарджилинг. Отчаянные путешественники", 2007

  • Реж. Уэс Андерсон
  • Места в фильме: Индия, Франция, Италия
  • В цитатник: "Обожаю то, как пахнет эта страна. Никогда не забуду. Похоже на пряность" (об Индии)

Три брата оказались в поезде, который направляется в Индию, где они попытаются найти мать. Ребята будут попадать в самые разные ситуации, волочить уйму своих оранжевых чемоданов, а на шее носить яркие цветы, будут познавать Индию, а с ней и друг друга.

"В диких условиях", 2007

  • Режиссер: Шон Пенн
  • Места в фильме: США (Северная Дакота, Колорадо, Калифорния, Аляска)
  • В цитатник: "Свобода и красота простых вещей слишком прекрасны, чтобы от них отказываться"

Главный герой фильма Кристофер МакКэндлесс окончив колледж, оставил все свое имущество, накопленные за годы 24 тыс. долларов отдал в благотворительный фонд и отправился в одиночное путешествие на Аляску.

"Дом", 2009

  • Режиссер: Люк Бессон, Ян Артюс-Бертран
  • Места в фильме: самые разные уголки мира (Китай, Казахстан, Северная Америка, Антарктида, страны африканского континента)
  • В цитатник: "Земля – это чудо, а жизнь – загадка"

Это невероятно красивая картина, выпущенная под покровительством самого Люка Бессона. Однако, затрагивая наболевшие экологические вопросы, а также тему вмешательства человечества в природный цикл, фильм оказался неудобен для властей некоторых государств.

"Че Гевара: Дневники мотоциклиста", 2004

  • Режиссер: Вальтер Саллес
  • Места в фильме: страны Латинской Америки (Перу, Чили, Бразилия, Аргентина)
  • В цитатник: "Жизнь – сложная штука. Но мы должны бороться за каждый вздох и не сдаваться"

В основу картины положена известная автобиографическая книга легендарного "команданте". В ней речь идет о раннем дополитическом периоде жизни Че, когда в его голове лишь начинали зарождаться революционные идеи. Тогда-то он и предпринял путешествие по странам Латинской Америки.

Напомним, ранее мы уже публиковали список книг по саморазвитию, а также делились фильмами, которые обязательно стоит посмотреть вместе с детьми.

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