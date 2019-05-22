10 самых лучших в мире мест для путешествия в 2019 году

Эксперты советуют туристам посетить Высокие Татры, испанский Мадрид и захватывающую зимними пейзажами Исландию

Водопады в Исландии Фото: Depositphotos

Известное австралийское издательство Lonely Planet, которое специализируется на выпуске путеводителей для бюджетных туристов, составило рейтинг ТОП-10 лучших направлений для путешествий по Европе в 2019 году. В первую тройку вошли наивысшая точка горной системы Карпат – Высокие Татры, испанский Мадрид и захватывающая зимними пейзажами Исландия.

Высокие Татры

"В ландшафте Высоких Татр есть нечто мифическое. В этом царстве изогнутых горных вершин и водопадов обитает множество бурых медведей, волков и рысей, – указывается в статье. – Туристы могут подняться на самую высокую вершину Словакии – Герлах (или Герлаховский Штит), а также покататься на лодках по ледниковому озеру Штрбске-Плесо.

Высокие Татры, Словакия Фото: Depositphotos

Вы можете остановится в одной из хижинок, располагающихся высоко в горах. Возможно, после такого отдыха вы не захотите возвращаться на землю".

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Веселый Мадрид

Второе место занял испанский город Мадрид. По мнению экспертов, с каждым годом инфраструктура Мадрида становится все лучше — в городе появилось больше пешеходных и велосипедных дорожек, а его ночная жизнь считается одной из самых ярких в Европе. Чего только стоит улица Calle de Ponzano, где можно попробовать традиционный тапас и запить минималистическими коктейлями.

Мадрид, Испания Фото: Depositphotos

Любителям истории и искусства здесь также будет чем заняться. Например, посетить выставки не виданных до сих пор художественных работ и современных арт-перформансов в историческом Музее дель Прадо. В рамках празднования 200-летия музея специальные показы запланированы на весь 2019 год.

Суровая Исландия

Авторы рейтинга обращают внимание на новый туристический маршрут по Исландии – "Арктический прибрежный путь" (The Arctic Coast way). Он будет проходить по северной части острова и включать в себя 900 километров дорог, 21 деревню и трансфер на лодке до четырех островов. Финальная версия проекта будет представлена 8 июня 2019 года.

Исландия Фото: Depositphotos

"Невероятные водопады, огромные фумаролы (трещины или отверстия, располагающееся в кратерах, на склонах и у подножия вулканов и являющееся источником горячих газов – Ред. Сегодня) и ледники – все это вы увидите здесь! Кроме этого, Исландия – отличное место для зимних видов спорта, наблюдений за дикой природой и невероятных приключений", – отмечают авторы рейтинга.

10 самых лучших в мире мест для путешествия в 2019 году

Высокие Татры, Словакия;

Столица Испании – Мадрид;

Арктический прибрежный путь в Исландии;

Историческая область Герцеговина на юге Боснии и Герцеговины;

Город-порт Бари в Италии;

Шетландские острова в Шотландии;

Французский город Лион;

Карликовое государство Лихтенштейн;

Швейцарский город Веве;

Полуостров Истрия в Хорватии.

Lonely Planet – одно из первых официальных издательств (основано в 1972 году), специализировавшихся на выпуске путеводителей для небогатых туристов. Выпустило более 500 наименований туристических советчиков, разговорников, путеводителей на восьми языках мира. Годовой тираж публикаций Lonely Planet – 6 млн экземпляров. Работает в издательстве около 300 авторов. Штаб-квартира находится в Австралии.

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