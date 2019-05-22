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10 самых лучших в мире мест для путешествия в 2019 году

Эксперты советуют туристам посетить Высокие Татры, испанский Мадрид и захватывающую зимними пейзажами Исландию

Владимир Грисюк
Сегодня, 09:59
Водопады в Исландии
Водопады в Исландии
Фото: Depositphotos

Известное австралийское издательство Lonely Planet, которое специализируется на выпуске путеводителей для бюджетных туристов, составило рейтинг ТОП-10 лучших направлений для путешествий по Европе в 2019 году. В первую тройку вошли наивысшая точка горной системы Карпат – Высокие Татры, испанский Мадрид и захватывающая зимними пейзажами Исландия.  

Высокие Татры

"В ландшафте Высоких Татр есть нечто мифическое. В этом царстве изогнутых горных вершин и водопадов обитает множество бурых медведей, волков и рысей, – указывается в статье. – Туристы могут подняться на самую высокую вершину Словакии – Герлах (или Герлаховский Штит), а также покататься на лодках по ледниковому озеру Штрбске-Плесо.

Высокие Татры, Словакия
Высокие Татры, Словакия
Фото: Depositphotos

Вы можете остановится в одной из хижинок, располагающихся высоко в горах. Возможно, после такого отдыха вы не захотите возвращаться на землю".

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Веселый Мадрид

Второе место занял испанский город Мадрид. По мнению экспертов, с каждым годом инфраструктура Мадрида становится все лучше — в городе появилось больше пешеходных и велосипедных дорожек, а его ночная жизнь считается одной из самых ярких в Европе. Чего только стоит улица Calle de Ponzano, где можно попробовать традиционный тапас и запить минималистическими коктейлями. 

Мадрид, Испания
Мадрид, Испания
Фото: Depositphotos

Любителям истории и искусства здесь также будет чем заняться. Например, посетить выставки не виданных до сих пор художественных работ и современных арт-перформансов в историческом Музее дель Прадо. В рамках празднования 200-летия музея специальные показы запланированы на весь 2019 год.  

Суровая Исландия

Авторы рейтинга обращают внимание на новый туристический маршрут по Исландии – "Арктический прибрежный путь" (The Arctic Coast way). Он будет проходить по северной части острова и включать в себя 900 километров дорог, 21 деревню и трансфер на лодке до четырех островов. Финальная версия проекта будет представлена 8 июня 2019 года.

Исландия
Исландия
Фото: Depositphotos

"Невероятные водопады, огромные фумаролы (трещины или отверстия, располагающееся в кратерах, на склонах и у подножия вулканов и являющееся источником горячих газов – Ред. Сегодня) и ледники – все это вы увидите здесь! Кроме этого, Исландия – отличное место для зимних видов спорта, наблюдений за дикой природой и невероятных приключений", – отмечают авторы рейтинга.

10 самых лучших в мире мест для путешествия в 2019 году

  • Высокие Татры, Словакия;
  • Столица Испании – Мадрид;
  • Арктический прибрежный путь в Исландии;
  • Историческая область Герцеговина на юге Боснии и Герцеговины;
  • Город-порт Бари в Италии;
  • Шетландские острова в Шотландии;
  • Французский город Лион;
  • Карликовое государство Лихтенштейн;
  • Швейцарский город Веве;
  • Полуостров Истрия в Хорватии.

Lonely Planet – одно из первых официальных издательств (основано в 1972 году), специализировавшихся на выпуске путеводителей для небогатых туристов. Выпустило более 500 наименований туристических советчиков, разговорников, путеводителей на восьми языках мира. Годовой тираж публикаций Lonely Planet – 6 млн экземпляров. Работает в издательстве около 300 авторов. Штаб-квартира находится в Австралии.

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Источник: Сегодня
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