12 евро за кровать: в аэропорту "Борисполь" открыли капсульный отель

Цены в хостеле GettSleep Boryspil стартуют от 370 гривен за одноместный номер-капсулу

Хостел GettSleep Boryspil открылся в аэропорту "Борисполь" Фото: booking.com

В терминале D самого большого украинского аэропорта "Борисполь" открыли капсульный хостел GettSleep Boryspil ("Поспи в Борисполе"). Как сообщает сайт поиска жилья Booking.com, в отеле есть круглосуточная стойки регистрации, а его сотрудники говорят на английском, русском и украинском языках и готовы прийти на помощь гостям круглосуточно.

Хостел GettSleep Boryspil Фото: booking.com Хостел GettSleep Boryspil Фото: booking.com Хостел GettSleep Boryspil Фото: booking.com Хостел GettSleep Boryspil Фото: booking.com Хостел GettSleep Boryspil Фото: booking.com Хостел GettSleep Boryspil Фото: booking.com Хостел GettSleep Boryspil Фото: booking.com Хостел GettSleep Boryspil Фото: booking.com Хостел GettSleep Boryspil Фото: booking.com Хостел GettSleep Boryspil Фото: booking.com Хостел GettSleep Boryspil Фото: booking.com Хостел GettSleep Boryspil Фото: booking.com Хостел GettSleep Boryspil Фото: booking.com 1/13

К услугам путешественников: душ, туалет со всеми необходимыми принадлежностями, полотенца, постельное белье, закрывающиеся шкафчики для личных вещей, отдельная комната для хранения багажа, розетки, а также барная стойка, где можно выпить кофе или чай. В помещении есть кондиционер.

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Отмечается, что услуга может быть удобной для пассажиров, ожидающих своего рейса. Цены здесь стартуют от 370 гривен за одноместный номер-капсулу (на три часа). За капсулу для двоих придется заплатить 550 гривен. Максимальная стоимость (12 часов пребывания за двойную капсулу) – 36 евро (около 1070 гривен).

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К слову, хостел GettSleep Boryspil расположен в 30 км от Международного выставочного центра, в 32 км от Киево-Печерской Лавры и в 35 км от стадиона НСК "Олимпийский". Туристам предлагают три варианты размещения – на 3, 6 и 12 часов.

Капсульный хостел – один из вариантов японских отелей, представляющий собой небольшие спальные ячейки, расположенные друг над другом. Находятся в основном возле крупных вокзалов или рядом с увеселительными районами. Первым капсульным отелем был Капсульный отель города Осака, разработанный Кисе Куракавой и открытый 1 февраля 1979 года в районе Умеда.

Ранее "Сегодня" писали, что в Украине могут закрыться около 80% хостелов. Также мы сообщали, что в "Борисполе" открывается парковка за полмиллиарда гривен.

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