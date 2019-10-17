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20 лет обманывают туристов: в Амстердаме разгорелся скандал

Цветочный рынок в столице Нидерландов обманывает покупателей, утверждают эксперты

Владимир Грисюк
Сегодня, 16:46
Массовый обман туристов вскрылся в Амстердаме
Массовый обман туристов вскрылся в Амстердаме
Фото: Depositphotos

Всего один процент луковиц, проданных на знаменитом цветочном рынке Bloemenmarkt в Амстердаме, впоследствии расцветал. Кроме того, в упаковке оказывалось до 20 процентов меньше луковиц, чем было заявлено, а внешний вид тюльпанов отличался от того, что было изображено на упаковке. О массовом обмане туристов сообщило издание De Telegraaf со ссылкой на исследование агентства Bulb Quality Support (BQS).

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Генеральный представитель Королевской ассоциации по выращиванию цветочных луковиц Рене ле Клерк назвал обман с луковицами тюльпанов в Амстердаме структурной проблемой, которая существует уже как минимум двадцать лет. "Прискорбно, что мошенники вводят потребителей в заблуждение и наносят ущерб имиджу одного их символов Амстердама и Нидерландов", – отметил он.

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Рене ле Клерк призвал Управление по защите прав потребителей и руководство рынка выступить в роли защитника покупателей.

В BQS заявили, что необходимо не только навести порядок на рынке, но и запретить продажу луковиц тюльпанов с января по июнь, то есть вне сезона. Именно в этот период и проводилось исследование.

К слову, плавающий цветочный рынок Амстердама существует с XVII века. На нынешнем месте он находится с 1889 года. В настоящее время рынок в основном функционирует как туристическая достопримечательность.

Напомним, что в конце прошлого года в Амстердаме решили убрать инсталляцию "I amsterdam", которую в 2004 году установили на площади перед Государственным музеем. Визитную карточку города переместили в менее популярное место.

Кроме того, ранее стало известно о планах градоначальницы столицы Нидерландов Фемке Халсема реорганизовать район Де-Валлен, более известный как квартал Красных фонарей. Она считает, что город не должен становиться туристической достопримечательностью благодаря проституции.

Также мы сообщали, что в 2020 году в Амстердаме с иностранцев будут взимать туристский налог в размере трех евро за ночь в дополнение к сбору 7% от общего счета за проживание в хостелах и отелях города.

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