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23 тысячи гривен в сутки: открыли роскошный VIP-изолятор для богачей с коронавирусом, фото

Апартаменты доступны в Цюрихе, Цуге и Люцерне

Владимир Грисюк
Сегодня, 10:49

Швейцарская сеть отелей Le Bijou Hotel & Resort запустила программу COVID-19 Service для богатых постояльцев, которые нуждаются в помещении на карантин из-за коронавируса. Об этом в интервью изданию Bloomberg рассказал соучредитель и главный исполнительный директор Le Bijou Александр Хюбнер.

Новая программа предлагает состоятельным клиентам высококачественные изолированные квартиры с доставкой еды.

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Le Bijou также сотрудничает с частной медицинской службой и предлагает своим постояльцам услуги медсестры за дополнительные 800 франков (22,8 тыс. грн) в день или может даже предоставить тест на коронавирус за 500 франков (14,2 тыс. грн).

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Отель работает без персонала – клиенты могут оставаться в полной изоляции. "Им не нужно никому пожимать руки", – говорит Хюбнер.

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В частности, такие апартаменты доступны в Цюрихе, Цуге и Люцерне по цене от 200 до 800 швейцарских франков в сутки (от 5,7 до 22,8 тыс. грн). Всего сеть располагает 42 такими номерами. С момента запуска программы на прошлой неделе компания уже зарегистрировала пять заказов.

Напомним, ранее авторитетное американское издание The New York Times в специальном фотопроекте показало, как выглядят разные уголки мира во время пандемии COVID-19. Кроме этого, мы сообщали, как в одном из итальянских городов удалось победить коронавирус.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Источник: Сегодня
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