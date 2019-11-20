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25 тысяч животных в кратере вулкана: впечатления от поездки в Африку

Тревел-эксперт Анна Берлинская познакомилась с племенем масаи, поснорклила на необитаемом острове

Владимир Грисюк
Сегодня, 07:13
Африка поражает путешественников
Африка поражает путешественников
Фото: архив Анны Берлинской

Что можно увидеть в Африке, куда поехать и как провести свободное время? Если вы планируете в отправиться в путешествие на "черный континент", у вас обязательно возникнут эти вопросы. Правду говорят – Африка влюбляет в себя туристов. Здесь можно забыть обо всем и просто наслаждаться видами Индийского океана.

Все тайны незабываемых и дешевых путешествий – смотрите видео:

Тревел-эксперт bodotravel Анна Берлинская познакомилась с племенем масаи, поснорклила (снорклинг – вид плавания, под поверхностью воды с маской и дыхательной трубкой – Ред.) на необитаемом острове и делится с сайтом "Сегодня" своими впечатлениями.

25 тысяч животных в кратере древнего вулкана

Открывать мир Африки мы начали со знакомства с дикой природой. Заповедник Нгоронгоро в Танзании – это идеальное место, чтобы встретить слона, носорога, буйвола, льва и леопарда. В кратере древнего вулкана обитают около 25 тысяч животных! Хищники не обращают внимание на гостей и спокойно живут своей жизнью. После посещения этого места зоопарки кажутся просто преступлением против зверей.

Заповедник Нгоронгоро в Танзании
Фото: архив Анны Берлинской
Заповедник Нгоронгоро в Танзании
Фото: архив Анны Берлинской
Заповедник Нгоронгоро в Танзании
Фото: архив Анны Берлинской
Заповедник Нгоронгоро в Танзании
Фото: архив Анны Берлинской
Заповедник Нгоронгоро в Танзании
Фото: архив Анны Берлинской
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Возле нас спокойно прогуливались львы и гиены, рядом паслись буйволы, чуть далее отдыхали антилопы. Такой маленький, но удивительный мир. В заповеднике у нас появилось ощущение, что мультфильм "Король Лев" стал реальностью! Но не стоит терять бдительность и покидать джип – никто не знает, за каким кустом спряталась львица.

Быт и необычная еда племени масаи

Масаи – это коренной народ Африки. Племена обитают как на Занзибаре, так и в Танзании. Мы с группой отправились в маленькую деревушку на экскурсию. Местные живут в хижинах, куда с радостью приглашают туристов. Жилье совсем маленькое, с низкими потолками и глиняным возвышением, которое используется как кровать. На территории деревни есть небольшая беседка – это местная школа.

Масаи разжигают огонь
Масаи разжигают огонь
Фото: архив Анны Берлинской

Рацион представителя племени масаи достаточно прост – мясо, молоко, кукуруза и кровь коровы. Последнюю жители до сих пор употребляют в пищу. Но все очень гуманно – животное не убивают, а лишь делают небольшой прокол в правильном месте.

Здесь был Фредди Меркьюри

Туристы слетаются со всего мира на Занзибар не только ради красивых пляжей. Многих привлекает древнейшая часть города – Стоунтаун. Среди одинаковых домиков туристов интересует больше всего только один – тот, где родился и вырос Фредди Меркьюри. Теперь это – отель-музей.

Стоунтаун
Стоунтаун
Фото: архив Анны Берлинской

На поиски дома лучше отправляться с гидом. Среди одинаковых зданий достаточно сложно отыскать нужное. На входе нет никаких опознавательных знаков – только несколько фотографий рокера.

Экзотика на необитаемом острове

Одно из лучших воспоминаний о путешествии – день на необитаемом острове. Попасть туда можно на деревянной лодке с парусами. Только дорога туда – уже огромное эстетическое удовольствие. Кристально чистая вода, белоснежный пляж и дельфины просто влюбляют в это место.

Пейзажи Африки: необитаемый остров
Фото: архив Анны Берлинской
Пейзажи Африки: необитаемый остров
Фото: архив Анны Берлинской
Пейзажи Африки: необитаемый остров
Фото: архив Анны Берлинской
Пейзажи Африки: необитаемый остров
Фото: архив Анны Берлинской
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С нами на остров отправились повара. Огромным преимуществом стало то, что поездка проходила в группе. Заказ этой услуги индивидуально обойдется намного дороже. Местный гид для нас на острове разбил целый лагерь. Пока все наслаждались снорклингом или загорали на пляже, ужин уже был готов. Под шатром в хорошей компании все наслаждались вкусным барбекю из морепродуктов. День на острове стал отличным отдыхом для всех. Уединение с природой, улыбчивые люди – настоящая hakuna matata.

Беседа и торг с жителями Танзании

Местные живут бедно, но не попрошайничают и не навязываются туристам. При покупке сувениров можно торговаться. Жители очень приветливые и не против поболтать. Многие хорошо знают английский, а на Занзибаре неплохо владеют итальянским.

Городская улица на Занзибаре
Городская улица на Занзибаре
Фото: архив Анны Берлинской

Танзания – безопасная страна, мы могли спокойно выезжать за пределы отеля и гулять по улицам. Для группы неопытных туристов это идеальное место, чтобы увидеть Африку. Дружелюбие и колорит сделали поездку незабываемой.

Дети на Занзибаре
Дети на Занзибаре
Фото: архив Анны Берлинской

Отдых в Африке: важные советы

  • Берите с собой теплые вещи. В холодный сезон даже местные могут ходить в кофтах с длинными рукавами и шапках.
  • На время путешествия забудьте о пластиковых пакетах. Штраф за них – до двух тысяч долларов.
  • На сафари лучше отправляться в группах. Это поможет значительно сэкономить, так как стоимость транспорта делится на всех туристов.

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  • В качестве сувениров покупайте местные специи.
  • Отправляйтесь в путешествие в группе. Гид заранее построит маршрут так, чтобы вы увидели главные достопримечательности, а еще для большой компании жители охотнее делают скидки.
  • Не стесняйтесь торговаться с танзанийцами. Цену на сувенир можно снизить практически в два раза.

Напомним, ранее "Сегодня" выяснили, сколько стоит экономотдых в ОАЭ. Самое сложное в путешествии в арабскую столицу Абу-Даби – это туда добраться.

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Источник: Сегодня
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