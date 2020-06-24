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Лучшие морские курорты для недорогого отдыха в Украине

Сегодня, 09:32

Узнайте, где бюджетно отдохнуть в Украине в 2020 году

Одна из основных причин любить лето – возможность отдохнуть и набраться здоровья на морском побережье. Но в связи с коронавирусом, границы многих стран закрыты. Да и финансов на отдых заграницей не всегда хватает. Вот почему сейчас украинцев интересует отдых на курортах внутри страны.

Ищете куда поехать на море в Украине недорого? Сегодня.Lifestyle подобрали для вас лучшие места для бюджетного отдыха в родной стране.

Рассейка

Курорт Рассейка
Курорт Рассейка
Фото: instagram/rasseyka_official

Это отдаленный и очень чистый курорт на побережье Черного моря. В Рассейке вас ждут широкие песчаные пляжи, демократичные цены на жилье, и небольшое количество отдыхающих. Доехать к поселку трудно даже на личном транспорте из-за плохих дорог. Но это компенсирует волшебная природа. К морю ведет мостик через лиман. Утром здесь можно наблюдать пеликанов и других редкостных птиц.

В нескольких километрах от поселка находиться маяк, к которому рекомендуют совершить пешую прогулку. Также можно посетить Вилково на берегу Дуная – так называемую "Украинскую Венецию".

Бердянск

Курорт Бердянск
Курорт Бердянск
Фото: instagram/azovtours

Город Бердянск на берегу Азовского моря сочетает в себе комфортный морской отдых и насыщенную ночную жизнь. Это место подойдет для отдыха как молодежи, так и семьям с детьми: нужно просто внимательно выбирать, где именно поселиться.

В Бердянске есть несколько чистых песчаных пляжей с пологим входом в море. Самый популярный из них – Соломенный пляж. Бердянск – крупный город, так что на пляжах отдыхает много людей. Поэтому, лучше приходить на море заранее, чтобы занять удобное место. Цены на жилье отличаются в зависимости от района проживания. Если постараться – можно найти действительно очень дешевый вариант.

Курортное

Курортное
Курортное
Фото: instagram/ kurortnoe_odessa_official

Этот поселок на берегу Черного моря находиться в тихом и спокойном месте, далеко от различных промышленных объектов. Рядом расположен Будакский лиман с лечебными грязями, ради которых приезжают многие отдыхающие.

В Курортном широкие и немноголюдные пляжи. К морю ведут высокие глиняные обрывы с высеченными ступеньками. Это немного усложняет спуск, но создает восхитительный ландшафт. Цены на отдых здесь значительно дешевле, чем на других курортах одесской области. Нужно учитывать, что на подъезде к поселку плохие дороги, а инфраструктура в нем развита недостаточно. Но умиротворение и экологичность этого места замещают все неудобства.

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Приморское

Курорт Приморское
Курорт Приморское
Фото: instagram.com/azov_life/

Это село на берегу Черного моря находится между поселками Железный Порт и Лазурное. В Приморском всего 500 человек населения, так что если хотите спокойного и недорогого отдыха – рассмотрите этот вариант. Это село прекрасно подходит для отдыха с детьми. Также, здесь будет безопасно отдыхать во время пандемии – из-за небольшого количества людей.

В Приморском есть рынок, несколько кафе и аттракционы. Самые низкие цены на жилье можно найти в частном секторе. Кроме того в селе есть базы отдыха с общей кухней.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Одессе четыре пляжа оказались под запретом: где нельзя купаться.

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Все подробности в спецтеме Путешествия по Украине

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