5 музеев Киева, обязательных к посещению

Столица Украины насчитывает более 100 музеев

Национальный художественный музей Украины Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

Как узнать город изнутри и погрузиться в атмосферу столицы? Сегодня.Lifestyle предлагают сделать это, посетив несколько популярных музеев Киева.

Сегодня столица Украины насчитывает более 100 музеев. Все они абсолютно разные и каждый сможет найти тут для себя что-то по вкусу. Среди них есть исторические и художественные галереи, самые настоящие крепости, военные сооружения, дома, усадьбы и целые комплексы со столетней историей. Мы не будем перечислять в статье все музеи, а назовём лишь парочку самых ярких из них.

Музей истории Киева

Мущей истории Киева

Он был открыт в 1978-м году и за это время сменил несколько зданий. На данный момент он один из наиболее посещаемых музеев в столице. В нем собрана богатая часть истории города, которая насчитывает около 250 тысяч экспонатов. Коллекция представлена не только в виде фотографий и документов, тут также есть предметы искусства и вещи с многолетней историей – предметы интерьера, одежда, музыкальные инструменты и прочее.

Музей занимает несколько этажей. На верхних этажах расположена постоянная композиция, посвящённая истории столицы. Нижние залы, в основном отводятся под временные выставки и мастер-классы. Рекомендован для посещения в качестве первого знакомства с городом и для тех, кто хочет узнать интересные факты про Киев.

Где: ул. Богдана Хмельницкого, 7

Стоимость входного билета: взрослый – 45 грн, для льготных категорий посетителей – 30 грн, семейный билет для группы посетителей из 4-х человек – 100 грн.

Национальный научно-природоведческий музей НАН Украины

Национальный научно-природоведческий музей НАН Украины.

Придя сюда, вы словно попадаете в машину времени, которая прокатит вас по разным эпохам, начиная с доисторической и заканчивая современной. В миг вы можете очутиться в хижине из костей мамонта, либо, пройдя пару этажей выше, попасть в самый настоящий заповедник с редкими, либо давно исчезнувшими животными. Здесь можно смело затеряться на несколько часов и все равно их будет мало, так как коллекция музея насчитывает более 30 тысяч экспонатов.

А сам музей объединяет пять отдельных композиций: Геологическую, Зоологическую и Ботаническую, Палеонтологическую и Археологическую. Пройдя все, вы сможете узнать, как зарождалась жизнь на нашей планете, какими были наши предшественники, как они жили и на кого охотились. Также узнаете, как выглядели животные много тысяч лет назад и точно откроете для себя много нового. Рекомендован для посещения с детьми и в качестве общего развития.

Где: ул. Богдана Хмельницкого, 15

Стоимость входного билета: полный билет – 80 грн, льготный билет (школьники, студенты, курсанты, пенсионеры, инвалиды II группы) – 55 грн.

Национальный художественный музей Украины

Национальный художественный музей Украины.

Прежде чем перейти к экспонатам, уделите несколько минут своего внимания самому зданию музея. Огромный дворец, высокие колонны, лепнина, у входа два огромных льва – этот храм искусства начинает завораживать уже издалека. Автором данного проекта был Владислав Городецкий, он же сотворил известный в Киеве "Дом с химерами". Музей обладает прекрасной коллекцией старинной и современной живописи, а также скульптур. Фонды насчитывают около 40 тысяч экспонатов, в основу которых легли украинская иконопись XII—XIX вв. и украинская живопись XIX—XX века. Если еще не были – сходите

обязательно! Тем более, что просторные отреставрированные залы музея вас тоже не оставят

равнодушными.

Где: ул. Михаила Грушевского 6

Стоимость входного билета: взрослые – 40 грн, студенты – 20 грн, школьники – 10 грн, пенсионеры – 10 грн, взрослый + школьник – 40 грн.

Национальный музей "Киевская картинная галерея"

Национальный музей "Киевская картинная галерея"

До марта 2017 года музей носил название Киевский национальный музей русского искусства. Если хотите перенестись во времена балов, шика и блеска Киевского бомонда – вам сюда! Музей находится в особняке Федора Терещенко, известного Киевского мецената и бывшего владельца сахарных заводов. Изначально это была галерея русского искусства, основанная в 1922 году на базе частных собраний, основу которых составила коллекция семьи Терещенко. А с 1934 года галерея получила статус музея.

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В особняке сохранились оригинальные интерьеры, хрустальные люстры, мебель мецената и конечно же картины, принадлежавшие семье Терещенко. Задействованы бывшая спальная, столовая, бальная зала мецената, всего в музее более 30 комнат. К жемчужинам музея можно отнести работы Врубеля, Айвазовского, Шишкина, Петрова-Водкина и других авторов русской живописи.

Где: ул. Терещенковская, 9 (м. Льва Толстого)

Стоимость входного билета: взрослые – 65 грн, студенты – 25 грн, школьники – 20 грн, пенсионеры – 20 грн.

Музей современного искусства PinchukArtCentre.

Музей современного искусства PinchukArtCentre.

На сегодняшний день это один из главных выставочных залов Украины. Место очень популярно среди туристов, так как вход совершенно бесплатный, а экспозиции порой будоражат взгляд. Каждая новая выставка сопровождается долгими спорами, обсуждениями и порой странным, но приятным послевкусием. Каждый раз, направляясь в этот музей, вы не знаете, чего ожидать.

Арт-центр расположен в старинном здании Бессарабского квартала, и несмотря на свое прошлое, сейчас это одно из самых современных зданий с необычной начинкой внутри. Выставочные залы расположены на четырёх этажах. Тут же расположена библиотека и административная часть, на шестом этаже есть кофейня с прекрасным видом на центр города, а все остальное пространство отведено под арт-объекты.

Здесь вы увидите работы молодых художников, персональные выставки или международные произведения современного искусства. Экспозиции часто меняются, поэтому каждый раз вы будете открывать для себя что-то новое.

Где: ул. Большая Васильковская/Бассейная 1/3-2

Стоимость входного билета: бесплатно.

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