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5 музеев Киева, обязательных к посещению

Столица Украины насчитывает более 100 музеев

Александра Маттиева
Сегодня, 10:05
Национальный художественный музей Украины
Национальный художественный музей Украины
Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

Как узнать город изнутри и погрузиться в атмосферу столицы? Сегодня.Lifestyle предлагают сделать это, посетив несколько популярных музеев Киева.

Сегодня столица Украины насчитывает более 100 музеев. Все они абсолютно разные и каждый сможет найти тут для себя что-то по вкусу. Среди них есть исторические и художественные галереи, самые настоящие крепости, военные сооружения, дома, усадьбы и целые комплексы со столетней историей. Мы не будем перечислять в статье все музеи, а назовём лишь парочку самых ярких из них.

  • Музей истории Киева

Мущей истории Киева
Мущей истории Киева

Он был открыт в 1978-м году и за это время сменил несколько зданий. На данный момент он один из наиболее посещаемых музеев в столице. В нем собрана богатая часть истории города, которая насчитывает около 250 тысяч экспонатов. Коллекция представлена не только в виде фотографий и документов, тут также есть предметы искусства и вещи с многолетней историей – предметы интерьера, одежда, музыкальные инструменты и прочее.

Музей занимает несколько этажей. На верхних этажах расположена постоянная композиция, посвящённая истории столицы. Нижние залы, в основном отводятся под временные выставки и мастер-классы. Рекомендован для посещения в качестве первого знакомства с городом и для тех, кто хочет узнать интересные факты про Киев.

Где: ул. Богдана Хмельницкого, 7
Стоимость входного билета: взрослый – 45 грн, для льготных категорий посетителей – 30 грн, семейный билет для группы посетителей из 4-х человек – 100 грн.

  • Национальный научно-природоведческий музей НАН Украины

Национальный научно-природоведческий музей НАН Украины.
Национальный научно-природоведческий музей НАН Украины.

Придя сюда, вы словно попадаете в машину времени, которая прокатит вас по разным эпохам, начиная с доисторической и заканчивая современной. В миг вы можете очутиться в хижине из костей мамонта, либо, пройдя пару этажей выше, попасть в самый настоящий заповедник с редкими, либо давно исчезнувшими животными. Здесь можно смело затеряться на несколько часов и все равно их будет мало, так как коллекция музея насчитывает более 30 тысяч экспонатов.

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А сам музей объединяет пять отдельных композиций: Геологическую, Зоологическую и Ботаническую, Палеонтологическую и Археологическую. Пройдя все, вы сможете узнать, как зарождалась жизнь на нашей планете, какими были наши предшественники, как они жили и на кого охотились. Также узнаете, как выглядели животные много тысяч лет назад и точно откроете для себя много нового. Рекомендован для посещения с детьми и в качестве общего развития.

Где: ул. Богдана Хмельницкого, 15
Стоимость входного билета: полный билет – 80 грн, льготный билет (школьники, студенты, курсанты, пенсионеры, инвалиды II группы) – 55 грн.

  • Национальный художественный музей Украины

Национальный художественный музей Украины.
Национальный художественный музей Украины.

Прежде чем перейти к экспонатам, уделите несколько минут своего внимания самому зданию музея. Огромный дворец, высокие колонны, лепнина, у входа два огромных льва – этот храм искусства начинает завораживать уже издалека. Автором данного проекта был Владислав Городецкий, он же сотворил известный в Киеве "Дом с химерами". Музей обладает прекрасной коллекцией старинной и современной живописи, а также скульптур. Фонды насчитывают около 40 тысяч экспонатов, в основу которых легли украинская иконопись XII—XIX вв. и украинская живопись XIX—XX века. Если еще не были – сходите
обязательно! Тем более, что просторные отреставрированные залы музея вас тоже не оставят
равнодушными.

Где: ул. Михаила Грушевского 6
Стоимость входного билета: взрослые – 40 грн, студенты – 20 грн, школьники – 10 грн, пенсионеры – 10 грн, взрослый + школьник – 40 грн.

  • Национальный музей "Киевская картинная галерея"

Национальный музей
Национальный музей "Киевская картинная галерея"

До марта 2017 года музей носил название Киевский национальный музей русского искусства. Если хотите перенестись во времена балов, шика и блеска Киевского бомонда – вам сюда! Музей находится в особняке Федора Терещенко, известного Киевского мецената и бывшего владельца сахарных заводов. Изначально это была галерея русского искусства, основанная в 1922 году на базе частных собраний, основу которых составила коллекция семьи Терещенко. А с 1934 года галерея получила статус музея.

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В особняке сохранились оригинальные интерьеры, хрустальные люстры, мебель мецената и конечно же картины, принадлежавшие семье Терещенко. Задействованы бывшая спальная, столовая, бальная зала мецената, всего в музее более 30 комнат. К жемчужинам музея можно отнести работы Врубеля, Айвазовского, Шишкина, Петрова-Водкина и других авторов русской живописи.

Где: ул. Терещенковская, 9 (м. Льва Толстого)
Стоимость входного билета: взрослые – 65 грн, студенты – 25 грн, школьники – 20 грн, пенсионеры – 20 грн.

  • Музей современного искусства PinchukArtCentre.

Музей современного искусства PinchukArtCentre.
Музей современного искусства PinchukArtCentre.

На сегодняшний день это один из главных выставочных залов Украины. Место очень популярно среди туристов, так как вход совершенно бесплатный, а экспозиции порой будоражат взгляд. Каждая новая выставка сопровождается долгими спорами, обсуждениями и порой странным, но приятным послевкусием. Каждый раз, направляясь в этот музей, вы не знаете, чего ожидать.

Арт-центр расположен в старинном здании Бессарабского квартала, и несмотря на свое прошлое, сейчас это одно из самых современных зданий с необычной начинкой внутри. Выставочные залы расположены на четырёх этажах. Тут же расположена библиотека и административная часть, на шестом этаже есть кофейня с прекрасным видом на центр города, а все остальное пространство отведено под арт-объекты.

Здесь вы увидите работы молодых художников, персональные выставки или международные произведения современного искусства. Экспозиции часто меняются, поэтому каждый раз вы будете открывать для себя что-то новое.

Где: ул. Большая Васильковская/Бассейная 1/3-2
Стоимость входного билета: бесплатно.

Напомним, ранее мы писали, куда поехать на выходные под Киевом.

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