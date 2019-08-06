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5 причин, почему стоит поехать на отдых в доступный Бердянск

Преимущества отдыха на Азовском побережье

Катерина Данченко
Сегодня, 12:41
Отдых в Бердянске 2019
Отдых в Бердянске 2019
Фото: Depositphotos

Отдых в Бердянске – отличный выбор для тех, кто любит Азовское море, мягкий климат и демократичные цены.

Что особенного в этом курорте?

Бердянск находится в Запорожской области и является частью северного Приазовья. А знаменитая Бердянская коса, которая уходит на 23 километра в море, привлекает сегодня туристов и отдыхающих из Украины и ближнего зарубежья не хуже, чем черноморские курорты. 

Ольга Куриленко посетила родной Бердянск – смотрите видео:

Как и в Кирилловке, здесь идеальные условия для семейного отдыха – мелкое море и пологий заход, песчаный пляж, отсутствие ветра и наличие разнообразных развлечений. 

Погода в Бердянске летом вполне курортная – жаркая и практически без осадков. В летнее время средняя температура воздуха составляет 27°С, воды – 25°С. 

Пляжный отдых в Бердянске
Пляжный отдых в Бердянске
Фото: Depositphotos

Жилье в Бердянске найти несложно. Цены начинаются от 175 гривен с человека (в номере с удобствами на блок или на этаже), коттедж на семью или компанию друзей можно снять за 2500-5000 гривен в сутки. 

Снять квартиру у хозяев можно за 500-600 гривен в сутки. На базах отдыха Бердянска, в отелях и пансионатах цены колеблются в зависимости от категории номера и спектра предоставляемых услуг. 

Где лучше отдыхать в Бердянске

Условно город-курорт разделен на три зоны. Нагорный район, который местное население называет "гора", дальше всех от моря. На этой территории сосредоточены промышленные объекты города. Нижний Бердянск находится под "горой" и является административным центром города.  

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А вот Коса, уходящая на 23 километра в море, является тем самым курортным районом. Именно здесь расположено большинство пансионатов, санаториев Бердянска, отелей, баз отдыха и детских лагерей. Тут есть также шесть соленых озер с целебными иловыми грязями. Тут же есть знаменитый бердянский дельфинарий "Немо" и аквапарк "Мыс доброй надежды". 

Достопримечательности Бердянска

Помимо аквапарка, дельфинария и зоопарка, тут есть, куда сходить и что посмотреть и детям, и взрослым. Например, памятники бычку-кормильцу, мальчику-рыбаку и детям лейтенанта Шмидта вы найдете только в Бердянске. Здесь есть несколько музеев, всевозможные развлекательные заведения, знаменитая гостиница "Бердянск" и беседка на берегу моря, которая является своеобразным символом города. Любители активного отдыха могут предпочесть: яхт-клуб, дайвинг, полет на дельтаплане.

Аквапарк в городе Бердянск
Аквапарк в городе Бердянск
Фото: Depositphotos

Если вы все еще сомневаетесь, стоит ли ехать на отдых в этот замечательный курортный городок, вот вам еще 5 причин, почему стоит поехать в Бердянск:

  1. Здесь не только мягкий морской климат и воздух, вобравшие в себя дыхание степей, но и уникальная Бердянская коса – уникальное творение природы с удивительными песчаными пляжами, благодаря которой Бердянск называют жемчужиной Приазовья. 
  2. Здесь лечебные иловые грязи, минеральные воды, которые являются немаловажным дополнением к песчаным пляжам, климату и морю – все в комплексе дает потрясающий оздоровительный эффект! Это не только морской курорт, но и грязевой и климатический! 
  3. Это лучший курорт для семей с детьми для отдыха и оздоровления. Кроме того, это бюджетный и демократичный отдых. 
  4. Бердянск по праву можно назвать чемпионом по количеству праздников, фестивалей и различных мероприятий в течение всего года. Тут ждут разнообразнейшие развлечения (не только морские) на любой возраст и вкус. 
  5. Это город-порт. Прогуливаясь по набережной, можно наблюдать заход крупных и мелких судов в гавань.  

Ранее мы рассказывали об отдыхе в Затоке: преимущества украинского черноморского курорта.

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