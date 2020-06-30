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7 уникальных замков Украины, обязательных к посещению

Сегодня, 19:32

В нашей стране есть много исторических зданий, которыми можно гордиться

Богатая украинская история оставила после себя наследие – величественные замки, форты и крепости. Эти каменные гиганты, созданные в разные эпохи, точно не оставят никого равнодушным.

Сегодня.Lifestyle сделали подборку лучших замков и крепостей Украины, которые обязательно стоит увидеть хотя бы раз в жизни.

Каменец-Подольская крепость

Каменец-Подольская крепость
Каменец-Подольская крепость
Фото: www.instagram.com/traveling_lapping/

Где: Хмельницкая область, город Каменец-Подольский

Средневековая Каменец-Подольская крепость построена на скалистом холме над каньоном реки Смотрич. Сооружение выглядит масштабным и похоже на сказочные замки, которые мы рисуем в своем воображении. Крепость находиться в старой части города. В самом Камянце-Подольском, кстати, тоже есть чем заняться. Здесь проходит ежегодный Фестиваль воздушных шаров, а многие здания украшены современными муралами.

Замок Паланок

Замок Паланок
Замок Паланок
Фото: www.instagram.com/villamitades/

Где: Закарпатская область, город Мукачево

Гору в юго-западной части Мукачева украшает старинный замок Паланок. С его территории открывается отличный вид на долину реки Латорица. Город Мукачево был построен вокруг замка, который прекрасно сохранился с давних времен. Название Паланок произошло от дубового частокола, которым был обнесен ров, ограждающий замковую гору.

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Сейчас Паланок – это один из самых красивых украинских замков. Он превращен в музей, а рядом расположились винные подвалы, кафе и сувенирные лавки.

Хотинская крепость

Хотинская крепость
Хотинская крепость
Фото: instagram.com/andrewstatkevych/

Где: Черновицкая область, город Хотин

Впервые о Хотинской крепости упомянули в 9 веке. Это неприступное здание на берегу Днестра построил князь Владимир Святославич. Высота крепости – 40 метров, вблизи она выглядит огромной и величественной. Крепость сохранилась в аутентичном состоянии, поэтому здесь часто снимают фильмы и проводят рыцарские состязания.

Замок Любарта

Замок Любарта
Замок Любарта
Фото: www.instagram.com/walking_in_ukraine/

Где: Волынская область, город Луцк

Замок Любарта – один из ярких представителей средневековой оборонной архитектуры на территории Украины. Раньше он состоял из двух частей: Верхнего и Нижнего замка. От Нижнего почти ничего не осталось, зато Верхний замок достаточно хорошо сохранился. Замок Любарта назван так в честь литовского князя и является главной достопримечательностью города Луцк. Еще в городе можно посмотреть монастырь иезуитов и кирху.

Аккерманская крепость

Аккерманская крепость
Аккерманская крепость
Фото: facebook.com

Где: Одесская область, город Белгород-Днестровский

Крепость в городе Белгород-Днестровский была заложена в XIII веке на руинах античного города Тира. Потом в истории крепости был молдавский и османский периоды, которые оказали влияние на ее внешний вид. Название Аккерманская в переводе с тюркского означает "Белая Крепость".

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Летом здесь проходят рыцарские состязания, а все желающие могут покататься на лошадях. С крепости открывается волшебный вид на Днестровский лиман.

Подгорецкий замок

Подгорецкий замок
Подгорецкий замок
Фото: www.instagram.com/raylianvlad/

Где: Львовская область, село Подгорцы

Подгорецкий замок, который еще называют "украинским Версалем", создал известный итальянский архитектор Андреа дель Аква. У дворца непростая история: он был трижды разрушен и несколько раз разграблен. Хоть Подгорецкий замок требует реконструкции, он до сих пор выглядит величественно. Через дорогу от замка расположен Костел Святого Иосифа, выполненный в стиле барокко.

Олесский Замок

Олесский замок
Олесский замок
Фото: instagram.com/andrewstatkevych/

Где: Львовская обл, поселок Олеско

Замок Олеско создан в 14 веке и считается первой памяткой архитектуры в Западной Украине. За свою историю здание несколько раз меняло своих владельцев. Несмотря на это, замок хорошо сохранился, и к тому же был отреставрирован во второй половине прошлого века. Замок окружает старый сад с уединенными тропинками. Также обратите свое внимание на коллекцию объемной деревянной скульптуры 14–19 веков.

Смотрите видео о замке барона Штейнгеля в Киеве:

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Все подробности в спецтеме Путешествия по Украине

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