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Как изменился аэропорт в Сингапуре после реконструкции: невероятные фото и видео

Новую версию дизайна здания и помещений разработал израильский дизайнер Моше Сафди

Владимир Грисюк
Сегодня, 13:10
Аэропорт в Сингапуре Фото: instagram.com/travel_fiesta
Аэропорт в Сингапуре
Фото: instagram.com/travel_fiesta

В середине апреля после реставрации открылся аэропорт "Чанги" в Сингапуре. Корреспондент портала Insider показал, как здание выглядит сейчас. Журналист утверждает, что тысячи туристов стремятся посетить это место, как достопримечательность.

Новую версию сингапурского аэропорта разработал известный израильский дизайнер Моше Сафди. На преображение комплекса было потрачено 1,25 млрд долларов.

Аэропорт в Сингапуре
Фото: instagram.com/thisisinsider
Аэропорт в Сингапуре
Фото: instagram.com/thisisinsider
Аэропорт в Сингапуре
Фото: instagram.com/thisisinsider
Аэропорт в Сингапуре
Фото: instagram.com/thisisinsider
Аэропорт в Сингапуре
Фото: instagram.com/thisisinsider
Аэропорт в Сингапуре
Фото: instagram.com/thisisinsider
Аэропорт в Сингапуре
Фото: instagram.com/thisisinsider
Аэропорт в Сингапуре
Фото: instagram.com/thisisinsider
Аэропорт в Сингапуре
Фото: instagram.com/thisisinsider
Аэропорт в Сингапуре
Фото: instagram.com/thisisinsider
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Аэропорт располагается на 38 тыс. квадратных метров и состоит из 10 этажей. В помещении представлена крупнейшая в стране коллекция растений. Подготовка деревьев, кустов и цветов для высадки в грунт заняла два года.

Главным объектом станет водопад Rain Vortex ("Дождевой вихрь"). Его высота составит 40 метров, что делает его самым высоким в мире крытым водопадом.

Сингапурский аэропорт "Чанги" (Singapore Changi) из года в год получает престижную премию The World's Best Airports. Помимо высокого уровня обслуживания, он предлагает своим пассажирам беспрецедентное количество развлечений: к привычным ресторанам и магазинам здесь добавлены сады кактусов, лилий, бабочек и скульптур, мастерские и даже бассейн на крыше с видом на взлето-посадочную полосу.

Напомним, ранее мы рассказывали о самых интересных фактах про Версаль во Франции. Также мы писали, чем может удивить туристов один из самых известных соборов мира – Нотр-Дам

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Источник: Сегодня
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