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Акции на алкоголь и массовое тестирование: как может измениться отдых в Испании после карантина

Стоимость выпивки в барах и ресторанах страны может быть такой же, как в супермаркете

Владимир Грисюк
Сегодня, 16:04

Испания – одна из тех стран, которые ради спасения своей экономики готовы многое поменять, чтобы скорее открыться для туристов со всего мира. Эксперты выделили несколько основных моментов, как может измениться отдых в этой стране после коронавируса.

Так, например, отельеры планируют проверить каждого туриста, прежде чем выдать ему ключи от номера. Если результаты анализов будут положительными, клиента сразу же поместят в закрытое помещение и сообщат об этом врачам, пишет издание Daily Star.

Отдых в Испании изменится
Отдых в Испании изменится
Фото: Unsplash

Однако есть и приятные моменты: стоимость выпивки в барах и ресторанах может быть такой же, как в супермаркете. Поставщик алкоголя Дерек Пейн заявил порталу Euro News Weekly, что популярные бары с большими оборотами уже продают пиво по сниженным ценам, и вполне реально думать, что у них будут предложения, например: "Пинта за 1 евро или вовсе за 50 центов".

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Управляющий барами на побережье Коста-дель-Соль, в свою очередь, утверждает, что акции, типа "Бери 2, плати за 1" могут расшириться и действовать я в течение трех часов подряд. "Владельцы баров Бенидорма придумали эту идею, чтобы привлечь туристов, и это сработало", – сказал он.

А вот министр туризма Испании Рейес Марото предупредил, что в будущем отдыхающие не смогут собираться вместе. Максимум, на что могут рассчитывать туристы, это "позагорать на расстоянии 6 футов" друг от друга.

Ранее президент Американской ассоциации туризма (U.S. Travel Association) Роджер Доу рассказал, как изменится сфера путешествий после пандемии коронавируса. По его мнению, в значительной мере трансформируется схема аренды жилья. Выгоду из сложившейся ситуации смогут извлечь частные дома, а не сетевые объекты размещения.

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