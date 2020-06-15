Амстердам, Цюрих и Минск: рейсы из Украины с 15 июня – куда могут полететь украинцы

Узнайте, в какие страны возобновились рейсы на этой неделе

С 15 июня Украина возобновляет регулярное международное авиасообщение в рамках ослабления карантина. Первый рейс Минск-Киев принял сегодня аэропорт "Борисполь".

Напомним, что с 5 июня Украина открыла внутреннее авиасообщение.

С 15 июня все пункты пропуска в аэропортах открыты и проводится работа с авиакомпаниями касаемо возобновления рейсов. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в официальном Telegram-канале.

На этой неделе планируются такие авиарейсы:

Lufthansa: Франкфурт – Киев (аэропорт "Борисполь") – Франкфурт

KLM: Амстердам – Киев (аэропорт "Борисполь") – Амстердам

SWISS International Airlines: Цюрих – Киев ("Борисполь") – Цюрих

Belavia: Минск – Киев ((аэропорт "Борисполь") – Минск

Куда полететь из Украины с 15 июня Фото: unsplash.com

Кроме того, с 16 июня венгерская авиакомпания Wizz Air планирует перелеты в Австрию, Латвию, Германию, Польшу, Венгрию, Португалию, Данию, Грецию, Литву, Словакию, Эстонию и Великобританию.

С 21 июня Ryanair планируетвозобновить рейсы из Киева в Барселону, Мадрид и Краков.

С 22 июня выполнять регулярные международные рейсы планируют и украинские авиакомпании, но не уточняется какие именно.

О возобновлении рейсов из Львовского и Харьковского аэропортов на данный момент не сообщается.

Перед покупкой билетов необходимо проверять информацию об условиях въезда и пребывания граждан Украины в странах ЕС, которые еще не открыли свои границы для украинцев.

На данный момент украинцы могут въехать в страны ЕС в таких случаях:

Если владеют разрешением на работу или проживание.

Имеют документ, подтверждающий о том, что едут на сезонные работы.

Близкий родственник является гражданином страны, в которую летит украинец.

Таким образом, по прилету в Беларусь, Великобританию, Ирландию и ряд других стран необходимо самоизолироваться на 14 дней.

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