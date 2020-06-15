Амстердам, Цюрих и Минск: рейсы из Украины с 15 июня – куда могут полететь украинцы
Узнайте, в какие страны возобновились рейсы на этой неделе
С 15 июня Украина возобновляет регулярное международное авиасообщение в рамках ослабления карантина. Первый рейс Минск-Киев принял сегодня аэропорт "Борисполь".
Напомним, что с 5 июня Украина открыла внутреннее авиасообщение.
С 15 июня все пункты пропуска в аэропортах открыты и проводится работа с авиакомпаниями касаемо возобновления рейсов. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в официальном Telegram-канале.
На этой неделе планируются такие авиарейсы:
- Lufthansa: Франкфурт – Киев (аэропорт "Борисполь") – Франкфурт
- KLM: Амстердам – Киев (аэропорт "Борисполь") – Амстердам
- SWISS International Airlines: Цюрих – Киев ("Борисполь") – Цюрих
- Belavia: Минск – Киев ((аэропорт "Борисполь") – Минск
Кроме того, с 16 июня венгерская авиакомпания Wizz Air планирует перелеты в Австрию, Латвию, Германию, Польшу, Венгрию, Португалию, Данию, Грецию, Литву, Словакию, Эстонию и Великобританию.
С 21 июня Ryanair планируетвозобновить рейсы из Киева в Барселону, Мадрид и Краков.
С 22 июня выполнять регулярные международные рейсы планируют и украинские авиакомпании, но не уточняется какие именно.
О возобновлении рейсов из Львовского и Харьковского аэропортов на данный момент не сообщается.
Перед покупкой билетов необходимо проверять информацию об условиях въезда и пребывания граждан Украины в странах ЕС, которые еще не открыли свои границы для украинцев.
На данный момент украинцы могут въехать в страны ЕС в таких случаях:
- Если владеют разрешением на работу или проживание.
- Имеют документ, подтверждающий о том, что едут на сезонные работы.
- Близкий родственник является гражданином страны, в которую летит украинец.
Таким образом, по прилету в Беларусь, Великобританию, Ирландию и ряд других стран необходимо самоизолироваться на 14 дней.
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