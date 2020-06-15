Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Амстердам, Цюрих и Минск: рейсы из Украины с 15 июня – куда могут полететь украинцы

Сегодня, 17:52

Узнайте, в какие страны возобновились рейсы на этой неделе

С 15 июня Украина возобновляет регулярное международное авиасообщение в рамках ослабления карантина. Первый рейс Минск-Киев принял сегодня аэропорт "Борисполь".

Напомним, что с 5 июня Украина открыла внутреннее авиасообщение.

С 15 июня все пункты пропуска в аэропортах открыты и проводится работа с авиакомпаниями касаемо возобновления рейсов. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в официальном Telegram-канале.

На этой неделе планируются такие авиарейсы:

  • Lufthansa: Франкфурт – Киев (аэропорт "Борисполь") – Франкфурт
  • KLM: Амстердам – Киев (аэропорт "Борисполь") – Амстердам
  • SWISS International Airlines: Цюрих – Киев ("Борисполь") – Цюрих
  • Belavia: Минск – Киев ((аэропорт "Борисполь") – Минск

Куда полететь из Украины с 15 июня
Куда полететь из Украины с 15 июня
Фото: unsplash.com

Кроме того, с 16 июня венгерская авиакомпания Wizz Air планирует перелеты в Австрию, Латвию, Германию, Польшу, Венгрию, Португалию, Данию, Грецию, Литву, Словакию, Эстонию и Великобританию.

С 21 июня Ryanair планируетвозобновить рейсы из Киева в Барселону, Мадрид и Краков.

С 22 июня выполнять регулярные международные рейсы планируют и украинские авиакомпании, но не уточняется какие именно.

О возобновлении рейсов из Львовского и Харьковского аэропортов на данный момент не сообщается.

Перед покупкой билетов необходимо проверять информацию об условиях въезда и пребывания граждан Украины в странах ЕС, которые еще не открыли свои границы для украинцев.

На данный момент украинцы могут въехать в страны ЕС в таких случаях:

  • Если владеют разрешением на работу или проживание.
  • Имеют документ, подтверждающий о том, что едут на сезонные работы.
  • Близкий родственник является гражданином страны, в которую летит украинец.

Таким образом, по прилету в Беларусь, Великобританию, Ирландию и ряд других стран необходимо самоизолироваться на 14 дней.

Смотрите в сюжете, как преодолеть страх полетов:

Ранее мы назвали ТОП-лучших открытых бассейнов в Киеве. Также мы делились подборкой ТОП-10 летних террас Киева.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Куда поехать в июле-августе 2020 за границу на море: список доступных стран Летний отпуск в Яремче: все, что нужно знать о курорте Популярное направление: почему все любят Коблево и как туда добраться Планируем отпуск: 6 летних маршрутов по западной Украине
путешествия границы куда поехать
Реклама

Новости партнеров

19-летняя дочь Ефремова сделала шокирующее заявление
19-летняя дочь Ефремова сделала шокирующее заявление
Бойко показал, что вытворяет на карантине с красавицей женой
Бойко показал, что вытворяет на карантине с красавицей женой
Зіркові батьки, які поховали своїх дітей. Фото
Зіркові батьки, які поховали своїх дітей. Фото
Алкоголь, наркотики та загадкові пасажири: все про ДТП Єфремова
Алкоголь, наркотики та загадкові пасажири: все про ДТП Єфремова

Популярные статьи

Сегодня, 15:19Travel

Куда поехать в июле-августе 2020 за границу на море: список доступных стран

Сегодня, 13:01Шоу-бизнес

15-летняя дочь Оли Поляковой попрощалась со школой: фото юной выпускницы

Сегодня, 11:33Fun

Петров пост-2020: что нельзя делать и что можно есть

Сегодня, 05:13Психология

Гороскоп на сегодня: Водолеев ждут новые знакомства, а Рыб – отдых

Вчера, 15:27Fun

14 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 14:14Шоу-бизнес

Слава Каминская рассекретила своего нового возлюбленного

Вчера, 10:15Food

Как правильно заморозить кабачки на зиму

Вчера, 09:49Wellness

Что нужно знать о донорстве крови: как подготовиться

Вчера, 09:11Wellness

Где в Киеве можно сдать кровь на донорство: список адресов в столице

Вчера, 06:30Психология

Гороскоп на неделю 14-20 июня: все знаки зодиака

13 июняTravel

Летний отпуск в Яремче: все, что нужно знать о курорте

13 июняШоу-бизнес

"Если бы я тогда узнала, никакой бы свадьбы не было": муж Снежаны Онопко заработал на ней 80 тысяч долларов

13 июняFood

Как правильно заморозить укроп на зиму: три простых способа

13 июняFood

Салаты на зиму: ТОП-5 рецептов домашних заготовок

13 июняПсихология

Гороскоп на сегодня: Тельцы смогут улучшить финансовое положение, а Близнецов ждет роман

12 июняШоу-бизнес

Долго не скучал: экс-супруг Ани Лорак отметил день рождения с новой девушкой

Новости партнеров

"На широку ногу": Кравець з "Кварталу 95" показала свій будинок
Роскошная модель, с которой наслаждается карантином Алвес. Фото
Роскошная модель, с которой наслаждается карантином Алвес. Фото
"Неужели развод": принц Гарри обманул Меган Маркл
Что приготовить худеющей на диете: диетическое тирамису
Что приготовить худеющей на диете: диетическое тирамису
Воздушный зефир к чаю: делаем из трех ингредиентов за 15 минут
Воздушный зефир к чаю: делаем из трех ингредиентов за 15 минут
Подробиці допиту винного у смертельній ДТП у Москві Єфремова
Подробиці допиту винного у смертельній ДТП у Москві Єфремова
Пикантное виде Королевой с экс-любовником Собчак ошарашило сеть
Пикантное виде Королевой с экс-любовником Собчак ошарашило сеть
Рецепт идеального домашнего майонеза от известного повара
Рецепт идеального домашнего майонеза от известного повара

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять