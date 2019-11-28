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Амстердам решил отказаться от популярной достопримечательности

Заместитель мэра города по вопросам туризма Виктор Эверхардт сделал заявление

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:31
Квартал красных фонарей в Амстердаме может исчезнуть
Квартал красных фонарей в Амстердаме может исчезнуть
Фото: Владимир Грисюк, Сегодня

В мэрии Амстердама намерены избавиться от названия "Квартал красных фонарей". Там считают, что оно вызывает неправильные ассоциации – с интим-услугами. Об этом заявил заместитель мэра города по вопросам туризма Виктор Эверхардт, сообщает NL Times.

Чиновник отмечает, что привычное название исчезнет с городских указателей. Его заменят на историческое название района "Де Валлен" или "Центр города".

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Еверхардт объяснил такое решение тем, что термин "Квартал красных фонарей" является неудачным выбором для названия района. По его словам, он прочно ассоциируется с предоставлением сексуальных услуг, а столице Нидерландов не следует продвигать сферу интимных услуг как памятку.

Ранее "Сегодня" писали, что всего один процент луковиц, проданных на знаменитом цветочном рынке Bloemenmarkt в Амстердаме, впоследствии расцветал. Кроме того, в упаковке оказывалось до 20 процентов меньше луковиц, чем было заявлено, а внешний вид тюльпанов отличался от того, что было изображено на упаковке.

Кроме этого, в 2020 году в Амстердаме с иностранцев будут взимать туристский налог в размере трех евро за ночь в дополнение к сбору 7% от общего счета за проживание в хостелах и отелях города.

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