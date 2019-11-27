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Аренда жилья на зимние праздники: перед Черной пятницей появились скидки

Цены на некоторые номера стартуют от шести евро

Владимир Грисюк
Сегодня, 15:30
Booking.com предлагает скидки на Черную пятницу Фото: Jason Briscoe / Unsplash
Booking.com предлагает скидки на Черную пятницу
Фото: Jason Briscoe / Unsplash

Черная пятница 2019 уже совсем скоро. Вслед за распродажей авиабилетов от лоукостеров, сервис аренды жилья Booking.com предлагает рождественские скидки до 40%. С полным списком мест, которые участвуют в акции, можно ознакомится на официальном сайте сервиса.

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Отмечается, что забронировать жилье по акции можно до 2 декабря. Цены на некоторые номера стартуют от шести евро. Найти бюджетные предложения можно в каталоге.

В Black Friday участвуют определенные апартаменты, виллы, отели, гостевые дома в 12 городах (Рим, Токио, Стамбул, Париж и другие). Их предложения распространяются на поездки до 31 марта 2020 года.

Ранее "Сегодня" выясняли, как сдать или снять квартиру, чтобы не потерять деньги. Эксперты утверждают, что даже с договором арендованная квартира может оказаться котом в мешке. Кроме этого, мы рассказывали, как сэкономить на жилье в путешествии.

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Источник: Сегодня
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