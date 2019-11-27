Аренда жилья на зимние праздники: перед Черной пятницей появились скидки
Цены на некоторые номера стартуют от шести евро
Черная пятница 2019 уже совсем скоро. Вслед за распродажей авиабилетов от лоукостеров, сервис аренды жилья Booking.com предлагает рождественские скидки до 40%. С полным списком мест, которые участвуют в акции, можно ознакомится на официальном сайте сервиса.
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Отмечается, что забронировать жилье по акции можно до 2 декабря. Цены на некоторые номера стартуют от шести евро. Найти бюджетные предложения можно в каталоге.
В Black Friday участвуют определенные апартаменты, виллы, отели, гостевые дома в 12 городах (Рим, Токио, Стамбул, Париж и другие). Их предложения распространяются на поездки до 31 марта 2020 года.
Ранее "Сегодня" выясняли, как сдать или снять квартиру, чтобы не потерять деньги. Эксперты утверждают, что даже с договором арендованная квартира может оказаться котом в мешке. Кроме этого, мы рассказывали, как сэкономить на жилье в путешествии.
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